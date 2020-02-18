Лига чемпионов АФК 2020

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Сеул
1:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
8' Гол
Чу Ён Пак
90'+4
1
Sang-Hoon
Yoo
2
Hyun-Soo
Hwang
4
Nam-Chun
Kim
6
Ким
Джусон
5
Осмар
Барба
27
Kwang-Min
Ko
16
Чу
Седжон
9
Алибаев
Икрам
14
Han-Gil
Kim
50
Dong-Jin
Park
10
Чу
Ён
Пак
20
Лоуренс
Том
II
15
Giancarlo
Gallifuoco
4
Доначи
Джеймс
19
Benjamin
Carrigan
25
Brandon
Lauton
18
Баша
Мигьен
26
Jay
Barnett
21
Траоре
Адама
IV
17
Элвис
Камсоба
9
Нэббаут
Эндрю
11
Тойвонен
Ола
Сеул
3-1-4-2
Мельбурн Виктори
3-4-3

Ход матча

8'
Чу Ён Пак
1:0
30'
 
Anthony Lesiotis
Jay Barnett
61'
 
Рохас Марко
Элвис Камсоба
63'
Chan-Hee Han
Чу Седжон
 
71'
Adriano VII
Dong-Jin Park
 
83'
 
Kenjok Athiu
Доначи Джеймс
90'
Seung-Gyu Han
Алибаев Икрам
 

Предыдущие игры

Сеул Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сеул 4:1 Кедах Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:1 Сеул Тэгу 0:0 Сеул
Сеул 0:3 Пхохан Сеул 0:1 Ульсан Чонбук Моторс 1:1 Сеул Канвон 3:2 Сеул Сувон Блюуингз 1:2 Сеул Сеул 1:2 Санджу Сангму Сеул 1:1 Кённам Пхохан 2:1 Сеул Сеул 3:1 Инчхон Юнайтед Сеул 0:2 Чонбук Моторс Чеджу Юнайтед 1:1 Сеул Соннам 1:0 Сеул Сеул 0:0 Канвон Сеул 2:1 Тэгу Ульсан 3:1 Сеул Сеул 2:4 Чонбук Моторс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сеул 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Бэйцзин Гоань 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Чианграй Юнайтед 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Jay Barnett уходит, Anthony Lesiotis вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Чу Ён Пак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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