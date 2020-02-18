Лига чемпионов АФК 2020
Сеул
1:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
1:0
8' ГолЧу Ён Пак
27
Kwang-Min
Ko
16
Чу
Седжон
14
Han-Gil
Kim
10
Чу
Ён
Пак
18
Баша
Мигьен
26
Jay
Barnett
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kwang-Min KoПолузащитник
-
16 Чу СеджонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Han-Gil KimПолузащитник
- Нападающий
-
10 Чу Ён ПакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Chan-Hee HanПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jin-Ya Kim
-
-
Главный тренер: Yong-Soo Choi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
-
26 Jay BarnettПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
8'
1:0
Предыдущие игры
Сеул Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сеул 4:1 Кедах Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:1 Сеул Тэгу 0:0 Сеул
Сеул 0:3 Пхохан Сеул 0:1 Ульсан Чонбук Моторс 1:1 Сеул Канвон 3:2 Сеул Сувон Блюуингз 1:2 Сеул Сеул 1:2 Санджу Сангму Сеул 1:1 Кённам Пхохан 2:1 Сеул Сеул 3:1 Инчхон Юнайтед Сеул 0:2 Чонбук Моторс Чеджу Юнайтед 1:1 Сеул Соннам 1:0 Сеул Сеул 0:0 Канвон Сеул 2:1 Тэгу Ульсан 3:1 Сеул Сеул 2:4 Чонбук Моторс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити
Группа E
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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