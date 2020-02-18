Лига чемпионов АФК 2020
Токио
1:0
Конец матча
Перт Глори
1:0
82' ГолЛеандро II
31
Shuto
Abe
15
Adailton
V
20
Леандро
II
33
Liam
Reddy
88
Килкенни
Нил
12
Su-Beom
Kim
17
Кастро
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Shuto AbeПолузащитник
- Нападающий
-
15 Adailton VНападающий
-
20 Леандро IIНападающий
- Запасные игроки
-
13 Go HatanoВратарь
-
32 Умари ЖоанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Kazuya Konno
-
-
- Основной состав
-
33 Liam ReddyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
12 Su-Beom KimПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Vince LiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Jake Brimmer
-
Главный тренер: Kenny Lowe
Ход матча
82'
1:0
Предыдущие игры
Токио Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ульсан 1:1 Токио Токио 2:0 Керес-Негрос Йокогама Маринос 3:0 Токио Токио 1:1 Урава Редс
Токио 1:1 Сёнан Бельмаре Джубило Ивата 0:1 Токио Оита Тринита 0:2 Токио Виссел Кобе 1:3 Токио Саган Тосу 2:1 Токио Мацумото Ямага 0:0 Токио Касима Антлерс 2:0 Токио Токио 2:1 Гамба Осака Гамба Осака 1:0 Токио Нагойя Грампус 1:2 Токио Консадоле Саппоро 1:1 Токио Токио 0:1 Санфречче Хиросима Вентфорет Кофу 1:0 Токио Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 3:0 Серезо Осака Симидзу С-Палс 0:2 Токио
Перт Глори Последние 20 матчей: +9 =5 -6Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори
Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ульсан
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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