Лига чемпионов АФК 2020

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Токио
1:0
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
82' Гол
Леандро II
90'+4
33
Хаяси
Акихиро
2
Муроя
Сэй
3
Морисиге
Масато
4
Tsuyoshi
Watanabe
6
Ryoya
Ogawa
8
Yojiro
Takahagi
18
Насимото
Кенто
31
Shuto
Abe
9
Diego
Oliveira
I
15
Adailton
V
20
Леандро
II
33
Liam
Reddy
4
Вютрих
Грегори
16
Мрчела
Томислав
2
Alexander
Grant
5
Франьич
Иван
29
Kristian
Popovic
88
Килкенни
Нил
12
Su-Beom
Kim
7
Joel
Chianese
17
Кастро
Диего
9
Форнароли
Бруно
Токио
4-3-3
Перт Глори
3-4-2-1

Ход матча

59'
Kazuya Konno
Adailton V
 
73'
 
Nicholas D'Agostino
Joel Chianese
75'
 
Jake Brimmer
Kristian Popovic
82'
Леандро II
1:0
89'
Умари Жоан
Diego Oliveira I
 
89'
 
Gabriel Popovic
Франьич Иван
90'
Тагава Кёсукэ
Shuto Abe
 

Предыдущие игры

Токио Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ульсан 1:1 Токио Токио 2:0 Керес-Негрос Йокогама Маринос 3:0 Токио Токио 1:1 Урава Редс
Токио 1:1 Сёнан Бельмаре Джубило Ивата 0:1 Токио Оита Тринита 0:2 Токио Виссел Кобе 1:3 Токио Саган Тосу 2:1 Токио Мацумото Ямага 0:0 Токио Касима Антлерс 2:0 Токио Токио 2:1 Гамба Осака Гамба Осака 1:0 Токио Нагойя Грампус 1:2 Токио Консадоле Саппоро 1:1 Токио Токио 0:1 Санфречче Хиросима Вентфорет Кофу 1:0 Токио Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 3:0 Серезо Осака Симидзу С-Палс 0:2 Токио
Перт Глори Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори
Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Токио 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ульсан 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Шанхай Шэньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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