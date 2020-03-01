США: МЛС 2020
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Avaya Stadium
Торонто
33' Желтая карточкаTommy Thompson
0:1
40' ПенальтиПосуэло Алехандро
0:2
51' ГолRichie Laryea
1:2
53' ГолAndres Lorenzo Rios
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
93 Judson1
-
44 Cade Cowell
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
33'
40'
51'
0:2
53'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =2 -10Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Торонто Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед
Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Торонто 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Монреаль Импакт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Inter Miami CF
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Коламбус Кру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Даллас
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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