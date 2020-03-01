США: МЛС 2020

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Торонто
0'
33' Желтая карточка
Tommy Thompson
0:1
40' Пенальти
Посуэло Алехандро
0:2
51' Гол
Richie Laryea
1:2
53' Гол
Andres Lorenzo Rios
65'
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
24
Лима
Ник
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
14
Jackson
Yueill
11
Казаишвили
Валерий
25
Andres
Lorenzo
Rios
9
Хюсен
Дэнни
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
31
Тсубаса
Эндо
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
24
Jacob
Shaffelburg
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Торонто
4-4-2

Ход матча

33'
Tommy Thompson
 
40'
0:1
Посуэло Алехандро
46'
 
Richie Laryea
Jacob Shaffelburg
51'
0:2
Richie Laryea
53'
Andres Lorenzo Rios
(Эспиноса Кристиан)
1:2
63'
Салинас Ши
Tommy Thompson
 

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Торонто Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед
Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Торонто МЛС
Торонто 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Торонто 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Торонто МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торонто 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Монреаль Импакт 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Филадельфия Юнион 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Орландо Сити 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Inter Miami CF 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Цинциннати 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Коламбус Кру 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Даллас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Солт-Лейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хьюстон Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Портленд Тимберс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сиэтл Саундерс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спортинг Канзас-Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Посуэло Алехандро из команды Торонто забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Tommy Thompson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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