США: МЛС 2020
Орландо Сити
0:0
Перерыв
Стадион: Exploria Stadium
Реал Солт-Лейк
41' Желтая карточкаГлэд Джастин
2
Ruan2
11
Junior
Urso
19
Benji
Michel
18
Zac
MacMath
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
13
Nick
Besler
21
Tate
Schmitt
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ruan2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Benji MichelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Brian RoweВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
95 Robson XIV
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Tate SchmittПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 РуизЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
51 Andew Putna
-
17 Corey Baird
-
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
41'
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +5 =7 -8Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Монреаль Импакт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Inter Miami CF
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Коламбус Кру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Даллас
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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