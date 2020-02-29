США: МЛС 2020

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Орландо Сити
0:0
Перерыв

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
41' Желтая карточка
Глэд Джастин
1
Гальесе
Педро
2
Ruan2
25
Antonio
Carlos
I
6
Robin
Jansson1
4
Juan
Moutinio2
11
Junior
Urso
8
Мендес
Джегсон
9
Chris
Mueller
10
Перейра
Маурисио
19
Benji
Michel
13
Tesho
Akindele
18
Zac
MacMath
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
13
Nick
Besler
43
Justin
Portillo
22
Aaron
Herrera
11
Руснак
Альберт
21
Tate
Schmitt
8
Крейлах
Дамир
Орландо Сити
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

41'
 
Глэд Джастин

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:1 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торонто 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Монреаль Импакт 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Филадельфия Юнион 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Орландо Сити 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Inter Miami CF 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Цинциннати 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Коламбус Кру 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Даллас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Солт-Лейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хьюстон Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Портленд Тимберс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сиэтл Саундерс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спортинг Канзас-Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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