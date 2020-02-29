США: МЛС 2020
Даллас
0:0
Перерыв
Стадион: Тойота
Филадельфия Юнион
26' Желтая карточкаРеал Мэттью
24
Хеджес
Мэтт
18
Блэйк
Андре
32
Реал
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo Pepi
-
-
20 Jimmy Maurer
-
26 John Nelson
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
26'
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Даллас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Филадельфия Юнион 0:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Даллас 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Даллас 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Монреаль Импакт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Inter Miami CF
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Коламбус Кру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Даллас
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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