США: МЛС 2020

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Даллас
0:0
Перерыв

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
26' Желтая карточка
Реал Мэттью
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
15
Tanner
Tessmann
5
Тьяго
Сантос
21
Michael
Barrios
7
Jesus
Ferreira
9
Пико
Фабрис
13
Ондрашек
Зденек
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
5
Jakob
Glesnes
4
Mark
McKenzie2
32
Реал
Мэттью
2
Warren
Creavalle
11
Бедойя
Алехандро
10
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
23
Пржибылко
Каспер
17
Sergio
Santos1
Даллас
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Ход матча

26'
 
Реал Мэттью

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Даллас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Филадельфия Юнион 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 0:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Даллас 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Даллас 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торонто 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Монреаль Импакт 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Филадельфия Юнион 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Орландо Сити 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Inter Miami CF 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Цинциннати 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Коламбус Кру 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Даллас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Солт-Лейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хьюстон Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Портленд Тимберс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сиэтл Саундерс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спортинг Канзас-Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Реал Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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