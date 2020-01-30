Предыдущие игры
Закрытие трансферного окна Последние 15 матчей: +7 =8 -0Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 20:18 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция
Закрытие трансферного окна 20:16 последний день Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 2:1 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 последний день Закрытие трансферного окна 0:0 последний день Закрытие трансферного окна 1:0 последний день Закрытие трансферного окна 3:2 последний день Закрытие трансферного окна 3:1 последний день Закрытие трансферного окна 5:4 последний день
онлайн-трансляция Последние 20 матчей: +0 =20 -0Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Допуск России на Олимпиаду 2020 0:0 онлайн-трансляция Вручение премии Золотой мяч 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка чемпионата Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Чемпионат Европы 2020 0:0 онлайн-трансляция Выборы страны-хозяйки Евро-2024 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция
Последние игры между собой
Закрытие трансферного окна: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 2
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