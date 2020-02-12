Греция: Кубок 2019-2020
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 36'
Ламия
- Основной состав
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хассан АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Нападающий
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10 Мор ЭмреНападающий
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Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
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50 Mark AsigbaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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- Запасные игроки
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40 Devis EpassyВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
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Главный тренер: Apostolos Mantzios
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =5 -2Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос
ОФИ 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос
Ламия Последние 20 матчей: +8 =8 -4Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас
Ламия 0:1 ПАОК Панаитоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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