Греция: Кубок 2019-2020

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Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 36'
Ламия
0' 36'
Олимпиакос
Ламия

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос
ОФИ 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос
Ламия Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас
Ламия 0:1 ПАОК Панаитоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Ламия 0:0 Олимпиакос Кубок Ламия 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:3 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 0:1 Ламия Кубок Ламия 3:3 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 3:0 Ламия Суперлига Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:1 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
1 Трикала
2 Ламия
1 Каламата
6 Олимпиакос
1 Панаитоликос
1 Паниониос
1 Астерас
3 АЕК
1 ОФИ
7 ПАОК
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Ксанти
3 Арис Салоники
2 Волос
3 Атромитос
1/4 финала
0 Ламия
0 Олимпиакос
1 Панаитоликос
1 АЕК
2 ПАОК
0 Панатинаикос
0 Арис Салоники
0 Атромитос
1/2 финала
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Финал
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