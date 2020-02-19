Греция: Кубок 2019-2020
АЕК
2:0
Второй тайм: 62'
Панаитоликос
1:0
7' ГолОливейра Нелсон
2:0
37' ГолКрстичич Ненад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Kevin I
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мунье АнтониПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дауда АбиолаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
7'
1:0
37'
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панаитоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =9 -8Панатинаикос 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Волос Панаитоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панаитоликос
Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Атромитос Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас
Последние игры между собой
АЕК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Панаитоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панаитоликос Кубок Панаитоликос 1:4 АЕК Суперлига Панаитоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:2 АЕК Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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