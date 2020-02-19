Греция: Кубок 2019-2020

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АЕК
2:0
Второй тайм: 62'
Панаитоликос
0'
1:0
7' Гол
Оливейра Нелсон
2:0
37' Гол
Крстичич Ненад
62'
АЕК
Панаитоликос

Ход матча

7'
Оливейра Нелсон
1:0
37'
Крстичич Ненад
(Манталос Петрос)
2:0
60'
Албанис Христос
Оливейра Нелсон
 

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панаитоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК
АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Панатинаикос 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Волос Панаитоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панаитоликос
Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Атромитос Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас

Последние игры между собой

АЕК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Панаитоликос 1:1 АЕК Кубок АЕК 3:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Панаитоликос Суперлига
Панаитоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панаитоликос Кубок Панаитоликос 1:4 АЕК Суперлига Панаитоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:2 АЕК Суперлига
1/8 финала
1 Трикала
2 Ламия
1 Каламата
6 Олимпиакос
1 Панаитоликос
1 Паниониос
1 Астерас
3 АЕК
1 ОФИ
7 ПАОК
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Ксанти
3 Арис Салоники
2 Волос
3 Атромитос
1/4 финала
2 Ламия
3 Олимпиакос
1 Панаитоликос
1 АЕК
3 ПАОК
0 Панатинаикос
1 Арис Салоники
0 Атромитос
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Крстичич Ненад бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Оливейра Нелсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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