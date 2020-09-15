Персеполис
0:0
Первый тайм: 37'
Аль-Тавун Бурайда
27' Желтая карточкаНемати Сиамак
Ход матча
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ali Alipourghara
|2
|0.67
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аль-Сахлави Мохаммед
|1
|0.33
|2.
|Faisal Darwish
|1
|0.33
|3.
|Abdulmajeed Al-Swat
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Персеполис
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Аль-Тавун Бурайда
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: + = -Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан
Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис Сайпа 0:2 Персеполис
Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: + = -Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда
Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файха 2:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:1 Аль-Фатех Аль-Иттифак 1:0 Аль-Тавун Бурайда
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Тавун Бурайда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Тавун Бурайда
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Аль-Духайл
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Персеполис
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|4.
|Аль-Шарджа
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.40
|1.18
|5.80
|1.11
|1.95
|1.80
|2.04
|1.78
|1.75
|2.08
|1.30
|3.30
|1.70
|2.15
|1.25
|3.65
|1.08
|7.00
|1.06
|8.10
|1.05
|8.80
|1.01
|14.50
|7.30
|1.05
|6.05
|1.09
|2.77
|1.41
|2.07
|1.74
|—
|—
|1.62
|2.40
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.19
|4.40
|1.05
|8.00
|1.03
|8.50
|1.00
|11.00