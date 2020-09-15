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  2. Матчи
Персеполис
1:0
Конец матча
Аль-Тавун Бурайда
0'
27' Желтая карточка
Немати Сиамак
41' Желтая карточка
Ноуроллахи Ахмад
1:0
83' Гол
Shoja Khalilzadeh
85' Желтая карточка
Ryan Al Mousa
90'+4
81
Лак
Хамед
66
Milad
Sarlak
3
Shoja
Khalilzadeh
6
Канаани
Хуссейн
77
Агаи
Саид
5
Ресан
Башар
8
Ноуроллахи
Ахмад
19
Амири
Вахид
88
Немати
Сиамак
14
Ehsan
Pahlavan
72
Isa
Al
Khatir
1
Кассио
Албукерке
2
Барнави
Ясин
33
Асири
Ахмад
4
Сантос
Яго
14
Кадеш
Хасан
6
Ryan
Al
Mousa
17
Амисси
Седрик
15
Fahad
Al
Rashidi
80
Abdulmajeed
Al-Swat
27
Sultan
Madash
12
Дюк
Митчелл
Персеполис
4-2-3-1
Аль-Тавун Бурайда
4-2-3-1

Ход матча

27'
Немати Сиамак
 
41'
Ноуроллахи Ахмад
 
77'
 
Аль-Джавей Абдулла
Fahad Al Rashidi
78'
Arman Ramezani
Isa Al Khatir
 
82'
Алишах Омид
Ресан Башар
 
83'
Shoja Khalilzadeh
1:0
85'
 
Ryan Al Mousa
88'
 
Mansour Almuwallad
Ryan Al Mousa
90'
 
Rabeaa Sefiani
Sultan Madash

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ali Alipourghara 2 0.67
2. Shoja Khalilzadeh 1 0.33
Аль-Тавун Бурайда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аль-Сахлави Мохаммед 1 0.33
2. Faisal Darwish 1 0.33
3. Abdulmajeed Al-Swat 1 0.33

Карточки

Персеполис
# Игрок      
1. Ноуроллахи Ахмад 1 0
2. Немати Сиамак 1 0
Аль-Тавун Бурайда
# Игрок      
1. Ryan Al Mousa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Персеполис 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Аль-Тавун Бурайда 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: + = -
Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан
Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис Сайпа 0:2 Персеполис
Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: + = -
Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда
Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файха 2:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:1 Аль-Фатех Аль-Иттифак 1:0 Аль-Тавун Бурайда

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Тавун Бурайда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 3 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Аль-Шарджа 3 0 1 2 3 - 5 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ноуроллахи Ахмад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Немати Сиамак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 1.45 6.90
4.50 1.42 6.50
1.83 2.97 6.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.50 2.48 5.80 1.11 1.04 9.00 2.04 1.78 1.75 2.08 1.02 11.00 1.70 2.15 1.25 3.65 1.02 11.00 1.06 8.10 1.05 8.80 1.01 14.50
7.30 1.05 6.05 1.09 2.77 1.41 2.07 1.74 1.62 2.40 1.28 3.60 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.50 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.27 3.55 1.58 2.39 1.10 6.25 1.06 8.20
2.55 1.50 1.70 2.13 1.32 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.20 1.34 2.13 1.67 1.51 2.52 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
6.10 1.10
Букмекер Да Нет
3.85 1.21
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