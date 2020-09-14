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Аль-Ахли Джидда
1:0
Конец матча
Al Shorta1
0'
25' Желтая карточка
Али Мхави Алаа
45' Вторая желтая карточка
Али Мхави Алаа
46' Желтая карточка
Тармин Абдулла
1:0
87' Гол
Марин Марко
90' Желтая карточка
 90'+6
33
Аль-Оваис
Мохаммед
23
Тармин
Абдулла
18
Talal
Al
Absi
37
Abdulbaset
Hindi
60
Лима
Лукас
15
Mohammed
Al
Majhad
40
Ali
Al
Asmari
32
Hassan
Algeed
17
Марин
Марко
7
Аль-Машер
Салман
9
Аль-Фатил
Мохаммед
1
Ahmed
Fadhil
17
Али
Мхави
Алаа
4
Наджи
Саад
6
Файез
Али
16
Mohammad
Mazhar
14
Mazin
Fayyadh
25
Абдул-Амир
Саад
9
Marvwan
Hussein
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1
Al Shorta1
4-2-3-1

Ход матча

21'
Asiri Haitham
Hassan Algeed
 
25'
 
Али Мхави Алаа
45'
 
Али Мхави Алаа
46'
 
46'
Тармин Абдулла
 
54'
Yousef Al-Harbi
Mohammed Al Majhad
 
74'
 
Швкан Мохаммед
Marvwan Hussein
75'
 
Аль-Машер Салман
Mohammad Mazhar
77'
Гариб Абдуррахман
Mazin Fayyadh
 
87'
Марин Марко
1:0
90'
 

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аль-Машер Салман 2 (1) 0.67
2. Марин Марко 1 0.33
3. Асири Абдулфаттах 1 0.33
Al Shorta1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Файез Али 1 (1) 0.33

Карточки

Аль-Ахли Джидда
# Игрок      
1. Тармин Абдулла 1 0
Al Shorta1
# Игрок      
1. Али Мхави Алаа 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Ахли Джидда 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
Al Shorta1 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: + = -
Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Раед Бурайда Абха 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Дубай Дхамк 2:1 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файзали Харма 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад II 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль Хазм Аль-Ахли Джидда 0:2 Охуд Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фатех Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Аль-Вахда III 2:0 Аль-Ахли Джидда Al Wahda3 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Иттифак Аль Адахль 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Istiqlol2 Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Ахли Джидда
Al Shorta1 Последние 5 матчей: + = -
Al Shorta1 1:1 Аль-Минаа Al Shorta1 3:1 Багдад Аль-Караба 3:3 Al Shorta1 Al Shorta1 0:1 Al Wahda3
Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран

Последние игры между собой

Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Al Shorta1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Al Shorta1 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Марин Марко бьет в цель!
  • 86'
    Mazin Fayyadh уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 77'
    Аль-Машер Салман уходит с поля. Гариб Абдуррахман выходит вместо него
  • 75'
    Mohammad Mazhar уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 74'
    Marwan Hussein уходит с поля. Швкан Мохаммед выходит вместо него
  • 54'
    Mohammed Al Majhad уходит с поля. Yousef Al Harbi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    46'
    Тармин Абдулла получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    [player1] уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Али Мхави Алаа получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Али Мхави Алаа получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Hassan Algeed уходит с поля. Asiri Haitham выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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