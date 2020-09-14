Аль-Ахли Джидда
1:0
Конец матча
Al Shorta1
25' Желтая карточкаАли Мхави Алаа
45' Вторая желтая карточкаАли Мхави Алаа
46' Желтая карточкаТармин Абдулла
1:0
87' ГолМарин Марко
60
Лима
Лукас
17
Марин
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марин МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Нападающий
-
Ход матча
25'
45'
46'
46'
87'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аль-Машер Салман
|2 (1)
|0.67
|2.
|Марин Марко
|1
|0.33
|3.
|Асири Абдулфаттах
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Файез Али
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тармин Абдулла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Али Мхави Алаа
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аль-Ахли Джидда
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Al Shorta1
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: + = -Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Раед Бурайда Абха 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Дубай Дхамк 2:1 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файзали Харма 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад II 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль Хазм Аль-Ахли Джидда 0:2 Охуд Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фатех Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Аль-Вахда III 2:0 Аль-Ахли Джидда Al Wahda3 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Иттифак Аль Адахль 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Istiqlol2 Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Ахли Джидда
Al Shorta1 Последние 5 матчей: + = -Al Shorta1 1:1 Аль-Минаа Al Shorta1 3:1 Багдад Аль-Караба 3:3 Al Shorta1 Al Shorta1 0:1 Al Wahda3
Последние игры между собой
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Al Shorta1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Эстегляль Тегеран
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Al Shorta1
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1