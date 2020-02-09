Франция: Кубок 2019-2020

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Лион
 
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Марсель

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза
Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика
Марсель Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург
Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель

Последние игры между собой

Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Марсель 2:1 Лион Лига 1 Марсель 0:3 Лион Лига 1 Лион 4:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лион Лига 1
Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1
1/8 финала
5 Белфорт
4 Монпелье
4 Анже
5 Ренн
1 Лимоне
2 Дижон
0 По
2 ПСЖ
1 Ницца
2 Лион
3 Марсель
1 Страсбург
2 Эпиналь
1 Лилль
0 Монако
1 Сент-Этьен
1/4 финала
0 Белфорт
0 Ренн
0 Дижон
0 ПСЖ
0 Лион
0 Марсель
0 Эпиналь
0 Сент-Этьен
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Марсель

    До начала игры, которая состоится 12.02.2020, осталось 2 дня 21 час 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лион - Марсель
    Лион
    65.7% (46)
    Ничья
    21.4% (15)
    Марсель
    12.9% (9)
    2:1 Лион
    42.9% (30)
    1:0 Лион
    15.7% (11)
    1:1 Ничья
    11.4% (8)
    1:2 Марсель
    8.6% (6)
    2:2 Ничья
    7.1% (5)
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