Франция: Кубок 2019-2020

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Дижон
 
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ПСЖ

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон
Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург
ПСЖ Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ
Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
Дижон 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Кубок
ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
1/8 финала
5 Белфорт
4 Монпелье
4 Анже
5 Ренн
1 Лимоне
2 Дижон
0 По
2 ПСЖ
1 Ницца
2 Лион
3 Марсель
1 Страсбург
2 Эпиналь
1 Лилль
0 Монако
1 Сент-Этьен
1/4 финала
0 Белфорт
0 Ренн
0 Дижон
0 ПСЖ
0 Лион
0 Марсель
0 Эпиналь
0 Сент-Этьен
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Дижон - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 12.02.2020, осталось 2 дня 18 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Дижон - ПСЖ
    Дижон
    0% (0)
    Ничья
    1.3% (1)
    ПСЖ
    98.7% (75)
    1:3 ПСЖ
    27.6% (21)
    0:2 ПСЖ
    25% (19)
    1:2 ПСЖ
    21.1% (16)
    0:3 ПСЖ
    7.9% (6)
    1:4 ПСЖ
    6.6% (5)
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