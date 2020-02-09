Франция: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон
ПСЖ Последние 20 матчей: +18 =2 -0Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Дижон
0% (0)
Ничья
1.3% (1)
ПСЖ
98.7% (75)
1:3 ПСЖ
27.6% (21)
0:2 ПСЖ
25% (19)
1:2 ПСЖ
21.1% (16)
0:3 ПСЖ
7.9% (6)
1:4 ПСЖ
6.6% (5)
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