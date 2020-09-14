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Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Конец матча
Пахтакор
0'
26' Желтая карточка
Аль-Шахрани Яссер
1:0
45' Гол
Джовинко Себастьян
64' Красная карточка
Суюнов Элдорбек
1:1
70' Гол
Дердийок Эрен
81' Желтая карточка
Черан Драган
90' Желтая карточка
Исмаилов Анзур
90' Желтая карточка
Комилов Акрам
2:1
90' Гол
Бахебри Хаттан
90'+9
1
Аль-Маюф
Абдулла
22
Курди
Амири
20
Хёнсу
Чан
17
Аль-Хафит
Абдулла
12
Аль-Шахрани
Яссер
19
Каррильо
Андре
28
Канно
Мохамед
16
Nasser
Al
Dawsari
29
Аль-Доссари
Салем
9
Джовинко
Себастьян
18
Гомис
Бафетимби
25
Суюнов
Элдорбек
3
Алиджанов
Хожиакбар
5
Исмаилов
Анзур
15
Кримец
Егор
34
Сайфиев
Фаррух
20
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
17
Хамдамов
Достонбек
10
Черан
Драган
9
Машарипов
Джалолиддин
11
Сергеев
Игорь
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-4-2
Пахтакор
4-2-3-1

Ход матча

26'
Аль-Шахрани Яссер
 
45'
Джовинко Себастьян
1:0
62'
 
Дердийок Эрен
Сергеев Игорь
64'
 
Суюнов Элдорбек
67'
 
Кувватов Санджар
Хамробеков Одилжон
67'
 
Abrorbek Ismoilov
Сабирходжаев Сардор
70'
1:1
Дердийок Эрен
81'
 
Черан Драган
82'
Бахебри Хаттан
Nasser Al Dawsari
 
85'
 
Комилов Акрам
Сайфиев Фаррух
89'
Абдулайи Али
Курди Амири
 
90'
 
Исмаилов Анзур
90'
 
Комилов Акрам
90'
Бахебри Хаттан
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомис Бафетимби 3 1
2. Джовинко Себастьян 1 0.33
3. Каррильо Андре 1 0.33
4. Бахебри Хаттан 1 0.33
Пахтакор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Игорь 2 0.67
2. Дердийок Эрен 1 0.33
3. Черан Драган 1 0.33
4. Азамов Шерзод 1 0.33
5. Машарипов Джалолиддин 1 0.33

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок      
1. Аль-Шахрани Яссер 1 0
Пахтакор
# Игрок      
1. Суюнов Элдорбек 0 1
2. Исмаилов Анзур 1 0
3. Черан Драган 1 0
4. Комилов Акрам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0 0 50% (3) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Пахтакор 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: + = -
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Шабаб Дубай Аль-Вахда III 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль Хазм Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Файзали Харма
Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Адахль 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Шола Дхамк 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттихад II Shabab Al-Ahli Dubai FC 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файха 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Падиде Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Раед Бурайда Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файзали Харма 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Пахтакор Последние 20 матчей: + = -
Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор Андижан 0:2 Пахтакор
Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара Пахтакор 2:1 Навбахор Спартак Москва 4:0 Пахтакор Пахтакор 3:0 Падиде Пахтакор 2:1 Shabab Al-Ahli Dubai FC Локомотив Ташкент 0:0 Пахтакор

Последние игры между собой

Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Пахтакор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Пахтакор Лига чемпионов АФК Пахтакор 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Пахтакор Лига Чемпионов Азии Пахтакор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига Чемпионов Азии

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Пахтакор 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Джовинко Себастьян бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Аль-Шахрани Яссер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 1.76 8.00
1.96 3.55 3.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 8.90 1.04 2.95 1.37 2.85 1.38 2.06 1.77 1.92 2.65 1.78 2.04 1.57 2.41 1.14 5.20 1.16 4.90 1.04 9.00 1.04 9.70 1.03 9.90
10.50 1.01 9.40 1.02 3.80 1.24 3.04 1.37 2.07 1.82 1.59 2.33 1.38 2.90 1.16 4.55 1.12 5.20 1.02 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.42 2.75 1.96 1.81 1.02 11.00 1.14 5.30
3.08 1.36 2.11 1.71 1.49 2.58
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.76 2.00 1.30 3.15
2.78 1.43 1.77 2.03 1.33 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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