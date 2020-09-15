Сепахан
0:2
Конец матча
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
29' ГолХамдалла Абдерразак
0:2
48' ГолХамдалла Абдерразак
73
Рафей
Соруш
88
Kiros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Рафей СорушПолузащитник
- Полузащитник
-
88 KirosНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Reza Mirzaei
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Awadh FarajЗащитник
-
78 Ali AlawjamiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мухтар АлиПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Ayman Yahya
-
-
Главный тренер: Витория Руй
Ход матча
29'
48'
65'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафей Соруш
|1
|0.33
|2.
|Mohammad Tayebi
|1
|0.33
|3.
|Kiros
|1
|0.33
|4.
|Mohammad Mohebi
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хамдалла Абдерразак
|4
|1.33
|2.
|Abdulrahman Al Obaid
|1
|0.33
|3.
|Мухтар Али
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сепахан
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сепахан Последние 20 матчей: + = -Пайкан 1:1 Сепахан Сепахан 2:0 Падиде Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Сепахан 0:1 Нассаджи Мазендеран
Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Сепахан 1:0 Санат Нафт Тракторсази 2:1 Сепахан Сепахан 1:1 Парс Джем Бушир Сайпа 0:0 Сепахан Сепахан 2:0 Гол-Гохар Зобахан 1:1 Сепахан Аль-Садд 3:0 Сепахан Al Ain2 0:4 Сепахан Нафт Масджид-Солейман 0:0 Сепахан Сепахан 2:1 Фулад Хузестан Машин Сази 0:0 Сепахан Санат Нафт 4:2 Сепахан Сепахан 5:0 Шахин Сепахан 2:0 Пайкан Падиде 1:1 Сепахан
Аль-Наср Эр-Рияд Последние 20 матчей: + = -Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттифак Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 6:1 Аль Адахль
Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Вахда III Абха 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Раед Бурайда Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Файзали Харма 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Al Ain2 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех Дхамк 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Аль-Садд
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|3.
|Сепахан
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Al Ain2
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.00
|1.10
|8.80
|1.04
|2.95
|1.37
|2.80
|1.41
|2.55
|1.47
|1.75
|2.08
|1.53
|2.48
|1.31
|3.25
|1.15
|5.00
|1.05
|8.50
|1.03
|9.80
|—
|—
|9.80
|1.01
|8.70
|1.03
|3.54
|1.27
|2.82
|1.42
|1.97
|1.91
|—
|—
|1.52
|2.50
|1.34
|3.10
|1.14
|5.00
|1.10
|5.65
|1.01
|10.25
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.12
|1.07
|3.48
|1.27
|2.73
|1.41
|1.91
|1.81
|—
|—
|1.52
|2.40
|1.35
|2.99
|1.15
|4.70
|1.12
|5.49
|1.04
|8.81
|1.03
|9.60