  1. Футбол
  2. Матчи
Сепахан
0:2
Конец матча
Аль-Наср Эр-Рияд
1
Ниазманд
Паям
6
Mehdi
Kiani
5
Пургаз
Эззатолах
30
Гвелесиани
Георгий
19
Нурафкан
Омид
11
Мосалман
Мохсен
99
Danial
Esmaeilifar
73
Рафей
Соруш
20
Mohammad
Mohebi
88
Kiros
16
Muhsen
Al-Ghassani
1
Jones
Brad1
2
Аль-Ганам
Султан
18
Майкон
Перейра
3
Abdullah
Madu
13
Abdulrahman
Al
Obaid
17
Аль-Хайбари
Абдулла
19
Abdulmajeed
Al
Sulaiheem
45
Асири
Абдулфаттах
22
Мартинес
Гонсало
24
Аль-Ганнам
Халид
9
Хамдалла
Абдерразак
Сепахан
4-1-3-2
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

Ход матча

29'
0:1
Хамдалла Абдерразак
48'
0:2
Хамдалла Абдерразак
65'
Mohammad Karimi
Мосалман Мохсен
 
65'
Reza Mirzaei
Kiros
 
70'
 
Мухтар Али
Асири Абдулфаттах
74'
Рафей Соруш
 
82'
 
Abdullaziz Al Dawsari
Мартинес Гонсало
82'
 
Аль-Биракан Ферас
Аль-Ганнам Халид
85'
Mehdi Torkaman
Mohammad Mohebi
 
85'
Sajjad Shahbazzadeh
Muhsen Al-Ghassani
 
89'
 
Abdel Fatah Adam
Хамдалла Абдерразак
89'
 
Abdulrahman Aldawsari
Abdulmajeed Al Sulaiheem

Бомбардиры внутри турнира

Сепахан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафей Соруш 1 0.33
2. Mohammad Tayebi 1 0.33
3. Kiros 1 0.33
4. Mohammad Mohebi 1 0.33
Аль-Наср Эр-Рияд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хамдалла Абдерразак 4 1.33
2. Abdulrahman Al Obaid 1 0.33
3. Мухтар Али 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сепахан 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Аль-Наср Эр-Рияд 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сепахан Последние 20 матчей: + = -
Пайкан 1:1 Сепахан Сепахан 2:0 Падиде Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Сепахан 0:1 Нассаджи Мазендеран
Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Сепахан 1:0 Санат Нафт Тракторсази 2:1 Сепахан Сепахан 1:1 Парс Джем Бушир Сайпа 0:0 Сепахан Сепахан 2:0 Гол-Гохар Зобахан 1:1 Сепахан Аль-Садд 3:0 Сепахан Al Ain2 0:4 Сепахан Нафт Масджид-Солейман 0:0 Сепахан Сепахан 2:1 Фулад Хузестан Машин Сази 0:0 Сепахан Санат Нафт 4:2 Сепахан Сепахан 5:0 Шахин Сепахан 2:0 Пайкан Падиде 1:1 Сепахан
Аль-Наср Эр-Рияд Последние 20 матчей: + = -
Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттифак Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 6:1 Аль Адахль
Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Вахда III Абха 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Раед Бурайда Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Файзали Харма 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Al Ain2 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех Дхамк 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Аль-Садд 3 1 2 0 8 - 5 5
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хамдалла Абдерразак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сепахан 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
59.00 19.00 1.01
4.95 3.92 1.67
4.14 3.67 1.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 8.80 1.04 2.95 1.37 2.80 1.41 2.55 1.47 1.75 2.08 1.53 2.48 1.31 3.25 1.15 5.00 1.05 8.50 1.03 9.80
9.80 1.01 8.70 1.03 3.54 1.27 2.82 1.42 1.97 1.91 1.52 2.50 1.34 3.10 1.14 5.00 1.10 5.65 1.01 10.25
8.16 1.05 7.12 1.07 3.48 1.27 2.73 1.41 1.91 1.81 1.52 2.40 1.35 2.99 1.15 4.70 1.12 5.49 1.04 8.81 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.92 1.82 1.93 1.87 1.27 3.55 1.12 5.60
3.04 1.37 2.02 1.78 1.45 2.71
2.90 1.37 1.95 1.78 1.44 2.66 1.14 5.06 1.10 6.03 1.01 12.56 1.01 13.17
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25
2.75 1.44 1.71 2.11 1.29 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
1.79 1.93
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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