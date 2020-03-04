Лига чемпионов АФК 2020

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Сидней
2:2
Конец матча
Чонбук Моторс
0'
0:1
50' Гол в свои ворота
Брэттан Люк
1:1
56' Гол
Trent Buhagiar
75' Красная карточка
Bo-Kyung Choi
2:1
77' Пенальти
Ле Фондре Адам
2:2
89' Гол
Gyo-Won Han
90'+4
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
21
Harry
Van
der
Saag
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
5
Баумйоханн
Александер
12
Trent
Buhagiar
9
Ле
Фондре
Адам
31
Bum-Keun
Song
25
Чои
Чул-Сун
26
Хонь
Юнь-Хо
6
Bo-Kyung
Choi
22
Чжин-Су
Ким
7
Gyo-Won
Han
13
Ким
Бо-Кьюн
57
Soo-Bin
Lee
17
Кунимото
Такахиро
14
Seung-Ki
Lee
9
Вельдвейк
Ларс
Сидней
5-4-1
Чонбук Моторс
4-5-1

Ход матча

50'
0:1
Брэттан Люк
56'
Trent Buhagiar
1:1
61'
 
Kyu-Seong Jo
Seung-Ki Lee
65'
Anthony Caceres
Harry Van der Saag
 
75'
 
Bo-Kyung Choi
77'
Ле Фондре Адам
2:1
77'
Барбарусес Костас
Trent Buhagiar
 
79'
 
Sung-Yoon Lee
Вельдвейк Ларс
83'
 
Murilo Henrique1
Кунимото Такахиро
86'
Marco Tilio
Баумйоханн Александер
 
89'
2:2
Gyo-Won Han

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Чонбук Моторс 1:2 Йокогама Маринос Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:0 Канвон Ульсан 1:1 Чонбук Моторс
Тэгу 0:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Сеул Чонбук Моторс 3:0 Пхохан Инчхон Юнайтед 0:0 Чонбук Моторс Кённам 1:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз Чонбук Моторс 0:2 Тэгу Чонбук Моторс 2:1 Санджу Сангму Сеул 0:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Соннам Чонбук Моторс 3:0 Ульсан Пхохан 1:2 Чонбук Моторс Канвон 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:2 Чеджу Юнайтед Сеул 2:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Ульсан

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Чонбук Моторс 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Сидней 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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