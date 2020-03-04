Лига чемпионов АФК 2020
Сидней
2:2
Конец матча
Чонбук Моторс
0:1
50' Гол в свои воротаБрэттан Люк
1:1
56' ГолTrent Buhagiar
75' Красная карточкаBo-Kyung Choi
2:1
77' ПенальтиЛе Фондре Адам
2:2
89' ГолGyo-Won Han
23
Rhyan
Grant1
16
Joel
King
26
Брэттан
Люк
25
Чои
Чул-Сун
26
Хонь
Юнь-Хо
22
Чжин-Су
Ким
13
Ким
Бо-Кьюн
57
Soo-Bin
Lee
14
Seung-Ki
Lee
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Marco Tilio
-
27 Jordi Swibel
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
26 Хонь Юнь-ХоЗащитник
- Защитник
-
22 Чжин-Су КимЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ким Бо-КьюнПолузащитник
-
57 Soo-Bin LeeПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Seung-Ki LeeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Ja-Ryong KooЗащитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Kyu-Seong Jo
-
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
Ход матча
50'
0:1
56'
1:1
75'
77'
2:1
89'
2:2
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +14 =1 -5Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +9 =9 -2Чонбук Моторс 1:2 Йокогама Маринос Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:0 Канвон Ульсан 1:1 Чонбук Моторс
Тэгу 0:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Сеул Чонбук Моторс 3:0 Пхохан Инчхон Юнайтед 0:0 Чонбук Моторс Кённам 1:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз Чонбук Моторс 0:2 Тэгу Чонбук Моторс 2:1 Санджу Сангму Сеул 0:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Соннам Чонбук Моторс 3:0 Ульсан Пхохан 1:2 Чонбук Моторс Канвон 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:2 Чеджу Юнайтед Сеул 2:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Ульсан
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Чонбук Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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