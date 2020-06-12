17' Красная карточкаРебич Анте
19' Желтая карточкаКонти Андреа
43' Желтая карточкаПьянич Миралем
74' Желтая карточкаХедира Сами
13
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
14
Матуиди
Блез
11
Коста
Дуглас
10
Дибала
Пауло
12
Конти
Андреа
24
Кьяер
Симон
79
Кесси
Франк
39
Пакета
Лукас
18
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
-
11 Коста ДугласНападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Конти АндреаЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
Ход матча
17'
19'
43'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.5
|2.
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|0.5
|3.
|Игуаин Гонсало
|1
|0.25
|4.
|Коста Дуглас
|1 (1)
|0.25
|5.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.25
|6.
|Бетанкур Родриго
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0.5
|2.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.25
|3.
|Ребич Анте
|1
|0.25
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.25
|5.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.25
|6.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.25
|7.
|Тео Эрнандес
|1
|0.25
|8.
|Кесси Франк
|0
|0
|9.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|10.
|Леау Рафаэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матуиди Блез
|1
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Ремзи Аарон
|1
|0
|4.
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|5.
|Хедира Сами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|2
|1
|2.
|Конти Андреа
|3
|0
|3.
|Ребич Анте
|1
|1
|4.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|5.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|6.
|Кьяер Симон
|1
|0
|7.
|Крунич Раде
|1
|0
|8.
|Калабрия Давиде
|1
|0
|9.
|Кесси Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Ювентус
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|Милан
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия
Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М
Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Милан
Исход игры
Ювентус
86.5% (173)
Ничья
10.5% (21)
Милан
3% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (104)
Меньше
42.22% (76)
Обе команды забьют
Да
61.67% (111)
Нет
38.33% (69)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
40.5% (81)
2:0 Ювентус
17% (34)
1:0 Ювентус
14% (28)
1:1 Ничья
5% (10)
3:1 Ювентус
3.5% (7)
3:2 Ювентус
3% (6)
2:2 Ничья
2% (4)
1:2 Милан
1% (2)
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