  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
0:0
Конец матча
Милан
0'
17' Красная карточка
Ребич Анте
19' Желтая карточка
Конти Андреа
43' Желтая карточка
Пьянич Миралем
74' Желтая карточка
Хедира Сами
90'+7
77
Буффон
Джанлуиджи
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
5
Пьянич
Миралем
30
Бетанкур
Родриго
14
Матуиди
Блез
11
Коста
Дуглас
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
99
Доннарумма
Джанлуиджи
12
Конти
Андреа
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
2
Калабрия
Давиде
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
10
Чалханоглу
Хакан
39
Пакета
Лукас
5
Бонавентура
Джакомо
18
Ребич
Анте
Ювентус
4-3-3
Милан
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Ребич Анте
19'
 
Конти Андреа
43'
Пьянич Миралем
 
52'
 
Леау Рафаэл
Бонавентура Джакомо
62'
Хедира Сами
Пьянич Миралем
 
62'
Рабио Адриен
Матуиди Блез
 
62'
Бернардески Федерико
Коста Дуглас
 
74'
Хедира Сами
 
82'
 
Крунич Раде
Кесси Франк
82'
 
Коломбо Лоренцо
Пакета Лукас
85'
Куадрадо Хуан
Данило Луис
 
88'
 
Салемакерс Алексис
Конти Андреа
88'
 
Лашальт Диего
Калабрия Давиде

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 2 (1) 0.5
2. Роналду Криштиану 2 (1) 0.5
3. Игуаин Гонсало 1 0.25
4. Коста Дуглас 1 (1) 0.25
5. Бонуччи Леонардо 1 0.25
6. Бетанкур Родриго 1 0.25
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалханоглу Хакан 2 0.5
2. Кастильехо Самуэль 1 0.25
3. Ребич Анте 1 0.25
4. Пёнтек Кшиштоф 1 0.25
5. Ибрагимович Златан 1 0.25
6. Бонавентура Джакомо 1 0.25
7. Тео Эрнандес 1 0.25
8. Кесси Франк 0 0
9. Беннасер Исмаэль 0 0
10. Леау Рафаэл 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Матуиди Блез 1 0
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Ремзи Аарон 1 0
4. Игуаин Гонсало 1 0
5. Хедира Сами 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 2 1
2. Конти Андреа 3 0
3. Ребич Анте 1 1
4. Ибрагимович Златан 2 0
5. Кастильехо Самуэль 2 0
6. Кьяер Симон 1 0
7. Крунич Раде 1 0
8. Калабрия Давиде 1 0
9. Кесси Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ювентус 0 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0
 Милан 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия
Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М
Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус
Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок
Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
1/8 финала
3 Милан
0 СПАЛ 2013
6 Торино
4 Дженоа
4 Ювентус
0 Удинезе
0 Парма
2 Рома
4 Интер Милан
1 Кальяри
2 Фиорентина
1 Аталанта
2 Наполи
0 Перуджа
4 Лацио
0 Кремонезе
1/4 финала
4 Милан
2 Торино
3 Ювентус
1 Рома
2 Интер Милан
1 Фиорентина
1 Наполи
0 Лацио
1/2 финала
1 Милан
1 Ювентус
0 Интер Милан
1 Наполи
Финал
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Новости матча
  • После матча
  • Наша трансляция на этом окончена. На возвращение итальянского футбола с вами смотрел Андрей Сергеев.
    Спасибо за внимание! Крепкого вам здоровья, и как говорил классик, берегите себя!
  • Второй тайм
  • Свисток
    ВСЁ! Матч окончен! Роналду не забил пенальти, "Ювентус" почти весь матч играл в большинстве, но в итоге сгонял лишь нулевую ничью. Правда вышел в финал Кубка Италии за счёт гостевого гола! С чем мы болельщиков туринского клуба и поздравляем.
  • Угловой
    90'
    Разыграли хозяева угловой, толкаются около флажка и ждут свисток..
  • Опасный момент
    90'
    Алекс Сандро нанёс опасный удар с лёта с линии штрафной площади, Доннарумма с большим трудом справился! Угловой!
  • 90'
    Неприятное столкновение головами получилось у Роналду и Кьяера. К счастью, обошлось без повреждений, врачи на поле не выходили. Потёрли оппоненты ушибленные места и пошли по своим позициям.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 90'
    Куадрадо подключился и мощно пробил с линии штрафной площади, но в створ попасть ему не удалось. Намного выше перекладины! Ну что, последний шанс для "Милана"?
  • 90'
    Торопится "Милан". Нужен гол гостям, чтобы выйти в финал. Старается "Ювентус" не выпускать соперника с его половины поля.
  • 90'
    Хорошая атака "Милана", Салемакерс открывался под заброс из глубины, но до мяча не добрался. Показалось, что на нём фолили, но арбитр дал свисток против "Милана". Либо сам Алексис там правила раньше нарушил, либо был офсайд.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавлены к основному времени второго тайма.
  • 89'
    Неплохой прострел справа в штрафную площадь "Милана", Доннарумма сыграл на опережение и намертво мяч поймал.
  • Замена
    88'
    Ещё две замены в составе "Милана". Давиде Калабрия уступил своё место на поле для Диего Лашальта, а Алексис Салемакерс вместо Андреа Конти появился.
  • 87'
    Перешли в атаку игроки "Милана", Калабрия с левого фланга попытался навесить, но получилось очень неточно. Улетел за лицевую мяч.
  • Замена
    86'
    4-я замена в составе "Ювентуса". Хуан Куадрадо появился на футбольном поле вместо Луиса Данило.
  • 85'
    Роналду забрался в штрафную площадь, попытался накрутить защитника, но мяч с ноги свалился. Пока не в лучшей форме португалец.
  • 83'
    И вот уже заключительная десятиминутка основного времени. Не может "Ювентус" реализовать своё численное преимущество, и "Милан" продолжает иметь надежду.
  • Замена
    82'
    Двойная замена в составе "Милана". Франк Кесси отправился отдыхать, вместо него вышел Раде Крунич. А Лоренцо Коломбо заменил Лукаса Пакета.
  • Угловой
    81'
    Угловой у ворот "Милана". Опасный навес слева к линии вратарской площадки, тут выскочил Роналду, но в створ попасть не смог.
  • Опасный момент
    80'
    В игре Доннарумма! Дибала нанёс дальний удар по воротам "Милана", и голкиперу пришлось потрудиться! Отбил он мяч на угловой.
  • Угловой
    79'
    Угловой у ворот "Ювентуса" получился весьма опасным! Беннасер навесил от левого флажка на ближнюю штангу, Кьяер смог пробить головой, но совсем неточно. Активно мешали тут защитнику игроки хозяев.
  • Травма, повреждение
    77'
    Кесси потребовалась помощь врачей. На ровном месте присел он на газон, врачи вышли на поле, принесли ему небольшой пакетик спортивного питания, на этом помощь и закончилась. Всё в порядке с игроком "Милана".
  • 76'
    Надо сказать, что "Милан" весьма уверенно обороняется, и моментов у ворот Доннаруммы толком нет. По первому тайму казалось, что "Ювентус" настроен решительно и забьёт точно, но не всё так просто.
  • 75'
    Кесси попытался пробить с дальней дистанции по воротам "Ювентуса", но его успели накрыть.
  • Желтая карточка
    74'
    Лиау двинулся в сторону ворот "Ювентуса", Хедира в размашистом подкате сбил его с ног. Это карточка.
  • 73'
    Рискует "Ювентус". Миланцам для выхода в финал достаточно одного гола, и если туринцы не забьют, то рискуют нарваться на неприятности. В футболе бывает разное.
  • Угловой
    71'
    Пошла подача в штрафную площадь "Милана", Де Лихт вновь выскакивал на мяч, но пробить по воротам не получилось.
  • 70'
    Дибала выполнил зрячую передачу в штрафную площадь "Милана", но там Кьяер смог опередить Де Лихта и выбил мяч на угловой.
  • 68'
    В хорошей форме "Ювентус", постоянно держат хозяева мяч, а при потере сразу прессингуют соперника. Да и перенесший коронавирус Дибала до сих пор на поле.
  • 67'
    Середина второго тайма у нас идёт. "Милан" перешёл на половину поля соперника, Чалханоглу попытался подключить партнёра по правому флангу, но пас получился слишком сильным.
  • 65'
    Опа! А вот и один болельщик всё-таки обнаружен на трибунах! Форвард Гонсало Игуаин сидит на трибуне с телефоном и смотрит футбол. В заявке его нет, напомню.
  • Угловой
    64'
    Угловой у ворот "Милана". Подача от левого флажка в центр штрафной площади, Бонуччи в попытке добраться до мяча нарушил правила.
  • Замена
    62'
    Тройная замена в составе "Ювентуса". Миралем Пьянич отправился отдыхать, вместо него Сами Хедира, Адриен Рабио заменил Матуиди, а Федерико Бернардески появился вместо Дугласа Косты.
  • 59'
    Небольшое ощущение товарищеского матча всё-таки присутствует. Пустые трибуны, спокойный темп игры. Но не так просто "Милану" обороняться, мяч постоянно на его половине поля.
  • 57'
    Темп игры не такой высокий во втором тайме. Игроки "Ювентуса" матч контролируют, а вместе с ним и мяч. Другое дело, что забить не получается.
  • 55'
    Вот уже минуты две развивается позиционное наступление "Ювентуса", "Милан" никак не может отобрать мяч и отправить его на половину поля соперника.
  • 54'
    В целом не меняется рисунок игры, футболисты "Ювентуса" продолжают контролировать мяч, а "Милан" обороняется и при первой попытке бежит вперёд.
  • Замена
    52'
    А вот и первая замена в этом матче. Произошла она в составе "Милана". Джакомо Бонавентура пошёл отдыхать, вместо него вышел Рафаэль Леау.
  • 50'
    Вот и "Ювентус" пошёл в атаку, Дибала долго искал момент для удара с подступов к штрафной площади, в итоге всё-таки пробил, но под мяч успел броситься Кесси.
  • Опасный момент
    48'
    Весьма опасная атака в дебюте второго тайма! И проводит её "Милан"! Бонавентура с правого фланга навесил в центр штрафной площади, и набегавший Чалханоглу в прыжке смог пробить головой! Рядом со штангой получилось!
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен пока обошлось у нас.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончен первый тайм, пока "Милан" в меньшинстве держится, да и сам старается атаковать. Мы сделаем паузу на 15 минут, встретимся совсем скоро. Напомню, можно делать пять замен!
  • 45'
    Кесси протащил мяч по правому флангу, сделал передачу к штрафной площади, но там Чалханоглу не очень хорошо сыграл на приёме, в итоге потеря.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Подходит к концу первый тайм. Были у нас остановки, порядка 2-3-х минут добавит Орсато, можно не сомневаться.
  • Желтая карточка
    43'
    А у нас карточка. Миралем Пьянич опоздал на позицию, в итоге пришлось не по правилам останавливать прорыв Чалханоглу.
  • 41'
    "Милан" довольно неплохо чувствует себя в последнее время, ещё один штрафной им удалось заработать, и чуть не добрался игрок гостей до мяча перед воротами Буффона. Обошлось во многом для хозяев.
  • 40'
    Небольшая пауза в игре, одновременно с ней и неполадки в трансляции случились. Думаю, для того и решили передохнуть, чтобы решили вопросы с техникой.
  • 39'
    Роналду пробил с линии штрафной площади, но получилось не очень сильно. Доннарумма в прыжке смог мяч поймать. Неплохо в дальний угол закручивал его португалец.
  • 37'
    И ещё один подход "Милана" к воротам соперника! Бонавентура по центру приблизился к штрафной площади, но пока перекладывал мяч с ноги на ногу для удара, Де Лихт успел его отобрать.
  • 36'
    Ура! Буффон коснулся мяча! Заработали штрафной с дальней дистанции гости, пошёл заброс в штрафную площадь, точно в руки опытнейшему голкиперу "Ювентуса", которому никто особо и не мешал.
  • 35'
    Быстрая атака могла получиться у "Милана", но Бонавентуре пришлось отступить на фланг, и хозяева успели вернуться в оборону. Удалось гостям сохранить мяч, позиционное наступление намечается.
  • 33'
    "Милан" пока держится, но такой счёт его не устраивает. На счету "Ювентуса" гостевой гол, так что надо забивать миланцам. Пока предпосылок для этого мы не видим.
  • Опасный момент
    31'
    Доннарумма вступает в игру! Луис Данило подключился по правому флангу, выполнил мягкий навес в штрафную площадь, и Блез Матуиди пробил с подступов к вратарской в касание! Среагировал Доннарумма, но и удар правда прямо в него был!
  • 30'
    Ещё один навес с левого фланга к воротам "Милана", никто не помешал Романьоли выбить мяч с линии вратарской площадки. Продолжает "Ювентус" нагнетать ситуацию.
  • 29'
    А теперь уже прострел мы увидели слева, и вновь Роналду выскочил на мяч, пытался в касание пробить, но получилось намного выше. Пока набирают форму все, в том числе и португалец.
  • 28'
    Навес с левого фланга в штрафную площадь "Милана", взлетал там Роналду, но мяч до него не дошёл. Хорошо сыграл центральный защитник гостей.
  • 27'
    Алекс Сандро с левого фланга выдал передачу на ход Матуиди, но получилось слишком сильно. Улетел мяч за лицевую линию, Блез не успел.
  • 26'
    Дуглас Коста с разворота наносил удар из-за пределов штрафной площади, но получилось совсем неточно. Буффон пока вообще без работы, а вот его тёзка находится в тонусе!
  • 25'
    Старается атаковать "Милан", вот уже два раза подряд гости перешли на половину поля соперника. Но форварда у гостей нет. Привыкают миланцы играть без него.
  • 23'
    Быстрая атака "Ювентуса", пошла передача направо на Роналду, который вошёл в штрафную, попытался пробить из-под Кьяера, но в створ не попал. Цепко сыграл защитник "Милана", не пустил португальца на свободное пространство.
  • 22'
    Середина первого тайма идёт, на табло 0:0. "Милан" уже играет в меньшинстве, "Ювентус" не форсирует события, но игру уверенно контролирует.
  • 20'
    С большой радостью смотрим мы футбол после такого большого перерыва. Туринским болельщикам ещё лучше, наверно. "Милан" не очень готов к возобновлению сезона.
  • Желтая карточка
    19'
    А теперь ещё и Конти влетел в ноги Бетанкуру. Расстроен "Милан", это очевидно. Ещё и побеждать сегодня надо. Ну, либо результативная ничья, начиная с 2:2, устроит гостей.
  • Красная карточка
    17'
    Какой футбол пошёл! Анте Ребич получил прямую красную карточку, "Милан" будет играть в меньшинстве. Форвард "Милана" пытался в прыжке прямой ногой дотянуться до мяча, но вместо этого влетел ей в Бонуччи. Очень жёсткий фол получился.
  • Не забитый пенальти
    16'
    Не забил пенальти Криштиану Роналду! Пробил португалец в левый от себя угол низом, Доннарумма угадал направление удара, и есть подозрение, что дотянулся бы! А так - мяч угодил в штангу!!!
  • Пенальти!
    15'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Милана"! Да, всё-таки играл рукой Конти в своей штрафной площади! Локтем он толкнул мяч.
  • Видео
    14'
    Главный тренер Даниэле Орсато послушал совет коллеги, побежал смотреть кино. Дело в том, что до попадания мяча в руку Роналду, локтем также подыграл Андреа Конти. Ждём решения!
  • Угловой
    13'
    Дибала навесил от левого флажка на дальнюю штангу, где Роналду на приёме подыграл себе рукой, но судья не отреагировал. Попасть в створ Криштиану тоже не смог.
  • 12'
    Дибала пробил с дальней дистанции по воротам соперника, но попал в Кьяера. Улетел мяч за лицевую, очередной угловой посмотрим.
  • Фол, нарушение
    11'
    Не успевают гости за своими соперниками. Калабрия на фланге поставил корпус, не пустил в прорыв Луиса Данило.
  • 10'
    Спал темп игры, "Милан" постепенно начинает трогать мяч, уже лучше.
  • 9'
    Пауло Дибала - один из самых известных футболистов, который переболел коронавирусом, причём в довольно тяжёлой форме. Но сегодня он на поле, в полном здравии! Посмотрим, сколько он сегодня сыграет.
  • 8'
    Продолжает "Ювентус" владеть мячом. После стартового навала немного успокоились хозяева поля, готовят позиционное наступление.
  • Угловой
    6'
    Подача справа в штрафную площадь "Милана", мяч заметался перед воротами Доннаруммы, Де Лихт пытался затолкать его в створ, но не добрался.
  • 5'
    Сам Дибала пробил по воротам, но угодил в стенку. Мяч резко изменил направление и отправился на угловой.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дибала получил по ногам перед чужой штрафной площадью. Это Романьоли устроил Пауло массаж голеностопа. Опасный штрафной может быть!
  • 4'
    Роналду навесил с фланга в штрафную площадь, Доннарумма на выходе рукой выбивает мяч подальше.
  • 3'
    Ну и "Ювентус" с первых минут показывает, что настроен решительно. Постоянно контролируют мяч хозяева. Напомню, первый матч в Милане завершился со счётом 1:1.
  • Опасный момент
    2'
    И сразу опасный момент! Алекс Сандро протащил мяч по левому флангу, от лицевой отыграл к линии штрафной на Дугласа Косту, который пробил рядом со штангой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! В традиционных цветах играют команды. "Ювентус" предстал в чёрно-белой форме, а "Милан" - в красной-чёрной.
  • До матча
  • До матча объявлена минута молчания в память о жертвах коронавируса. Напомним, Италия довольно серьёзно пострадала от этой напасти последних месяцев.
  • Наставник "Милана" Стефано Пиоли маску надевать не стал, а вот Маурицио Сарри появился аж в двойной. Стукнулись они кулаками вместо приветственного рукопожатиями.
  • По очереди команды вышли на поле! Без масок только игроки и судьи, которые вышли на поле. А вот запасные вышли с защитой!
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Возвращается итальянский футбол! Первый полуфинальный поединок Кубка нам предстоит посмотреть! В Турине встречаются "Ювентус" и "Милан". Думаю, будет круто!
    С вами за игрой будет следить Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
Прогнозы 200
Ювентус 86.5% (173)
X 10.5% (21)
Милан 3% (6)
+2
выиграет Ювентус, со счетом 4:0
Крупный разгром Милана ожидается однако
Олег Чижиков #
+2
матч окончится ничьей, со счетом 4:4
Доколе! Доколе Юве будет царствовать в Италии! Юве вроде как фаворит... типа Роналду у них, Дибала, все... Ещё
Шипа #
0
выиграет Ювентус
роналду вперёд
Василёк55 #
0
выиграет Ювентус, со счетом 1:0
Роналду распечатает ворота в первом тайме, "Милан" не сможет ничего противопоставить, им надо решать... Ещё
Андрей Трунов #
0
выиграет Ювентус, со счетом 2:0
Команды разного уровня, ожидаю уверенную победу хозяев.
Руслан Цимбалюк #
0
выиграет Ювентус, со счетом 2:1
Без Ибры "Милан" не осилит, Роналду пару закинет и делу конец.
Дмитрий_Федосов #
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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Милан

Исход игры
Ювентус
86.5% (173)
Ничья
10.5% (21)
Милан
3% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (104)
Меньше
42.22% (76)
Обе команды забьют
Да
61.67% (111)
Нет
38.33% (69)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
40.5% (81)
2:0 Ювентус
17% (34)
1:0 Ювентус
14% (28)
1:1 Ничья
5% (10)
3:1 Ювентус
3.5% (7)
3:2 Ювентус
3% (6)
2:2 Ничья
2% (4)
1:2 Милан
1% (2)
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