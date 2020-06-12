Наша трансляция на этом окончена. На возвращение итальянского футбола с вами смотрел Андрей Сергеев. Спасибо за внимание! Крепкого вам здоровья, и как говорил классик, берегите себя!

Неприятное столкновение головами получилось у Роналду и Кьяера. К счастью, обошлось без повреждений, врачи на поле не выходили. Потёрли оппоненты ушибленные места и пошли по своим позициям.

Алекс Сандро нанёс опасный удар с лёта с линии штрафной площади, Доннарумма с большим трудом справился! Угловой!

ВСЁ! Матч окончен! Роналду не забил пенальти, "Ювентус" почти весь матч играл в большинстве, но в итоге сгонял лишь нулевую ничью. Правда вышел в финал Кубка Италии за счёт гостевого гола! С чем мы болельщиков туринского клуба и поздравляем.

Начался второй тайм! Без замен пока обошлось у нас.

Весьма опасная атака в дебюте второго тайма! И проводит её "Милан"! Бонавентура с правого фланга навесил в центр штрафной площади, и набегавший Чалханоглу в прыжке смог пробить головой! Рядом со штангой получилось!

Вот и "Ювентус" пошёл в атаку, Дибала долго искал момент для удара с подступов к штрафной площади, в итоге всё-таки пробил, но под мяч успел броситься Кесси.

А вот и первая замена в этом матче. Произошла она в составе "Милана". Джакомо Бонавентура пошёл отдыхать, вместо него вышел Рафаэль Леау.

В целом не меняется рисунок игры, футболисты "Ювентуса" продолжают контролировать мяч, а "Милан" обороняется и при первой попытке бежит вперёд.

Вот уже минуты две развивается позиционное наступление "Ювентуса", "Милан" никак не может отобрать мяч и отправить его на половину поля соперника.

Темп игры не такой высокий во втором тайме. Игроки "Ювентуса" матч контролируют, а вместе с ним и мяч. Другое дело, что забить не получается.

Небольшое ощущение товарищеского матча всё-таки присутствует. Пустые трибуны, спокойный темп игры. Но не так просто "Милану" обороняться, мяч постоянно на его половине поля.

Тройная замена в составе "Ювентуса". Миралем Пьянич отправился отдыхать, вместо него Сами Хедира, Адриен Рабио заменил Матуиди, а Федерико Бернардески появился вместо Дугласа Косты.

Угловой у ворот "Милана". Подача от левого флажка в центр штрафной площади, Бонуччи в попытке добраться до мяча нарушил правила.

Опа! А вот и один болельщик всё-таки обнаружен на трибунах! Форвард Гонсало Игуаин сидит на трибуне с телефоном и смотрит футбол. В заявке его нет, напомню.

Середина второго тайма у нас идёт. "Милан" перешёл на половину поля соперника, Чалханоглу попытался подключить партнёра по правому флангу, но пас получился слишком сильным.

В хорошей форме "Ювентус", постоянно держат хозяева мяч, а при потере сразу прессингуют соперника. Да и перенесший коронавирус Дибала до сих пор на поле.

Дибала выполнил зрячую передачу в штрафную площадь "Милана", но там Кьяер смог опередить Де Лихта и выбил мяч на угловой.

Пошла подача в штрафную площадь "Милана", Де Лихт вновь выскакивал на мяч, но пробить по воротам не получилось.

Рискует "Ювентус". Миланцам для выхода в финал достаточно одного гола, и если туринцы не забьют, то рискуют нарваться на неприятности. В футболе бывает разное.

Лиау двинулся в сторону ворот "Ювентуса", Хедира в размашистом подкате сбил его с ног. Это карточка.

Кесси попытался пробить с дальней дистанции по воротам "Ювентуса", но его успели накрыть.

Надо сказать, что "Милан" весьма уверенно обороняется, и моментов у ворот Доннаруммы толком нет. По первому тайму казалось, что "Ювентус" настроен решительно и забьёт точно, но не всё так просто.

Кесси потребовалась помощь врачей. На ровном месте присел он на газон, врачи вышли на поле, принесли ему небольшой пакетик спортивного питания, на этом помощь и закончилась. Всё в порядке с игроком "Милана".

Угловой у ворот "Ювентуса" получился весьма опасным! Беннасер навесил от левого флажка на ближнюю штангу, Кьяер смог пробить головой, но совсем неточно. Активно мешали тут защитнику игроки хозяев.

В игре Доннарумма! Дибала нанёс дальний удар по воротам "Милана", и голкиперу пришлось потрудиться! Отбил он мяч на угловой.

Угловой у ворот "Милана". Опасный навес слева к линии вратарской площадки, тут выскочил Роналду, но в створ попасть не смог.

Двойная замена в составе "Милана". Франк Кесси отправился отдыхать, вместо него вышел Раде Крунич. А Лоренцо Коломбо заменил Лукаса Пакета.

И вот уже заключительная десятиминутка основного времени. Не может "Ювентус" реализовать своё численное преимущество, и "Милан" продолжает иметь надежду.

Роналду забрался в штрафную площадь, попытался накрутить защитника, но мяч с ноги свалился. Пока не в лучшей форме португалец.

Перешли в атаку игроки "Милана", Калабрия с левого фланга попытался навесить, но получилось очень неточно. Улетел за лицевую мяч.

Ещё две замены в составе "Милана". Давиде Калабрия уступил своё место на поле для Диего Лашальта, а Алексис Салемакерс вместо Андреа Конти появился.

Неплохой прострел справа в штрафную площадь "Милана", Доннарумма сыграл на опережение и намертво мяч поймал.

Хорошая атака "Милана", Салемакерс открывался под заброс из глубины, но до мяча не добрался. Показалось, что на нём фолили, но арбитр дал свисток против "Милана". Либо сам Алексис там правила раньше нарушил, либо был офсайд.

Торопится "Милан". Нужен гол гостям, чтобы выйти в финал. Старается "Ювентус" не выпускать соперника с его половины поля.

Куадрадо подключился и мощно пробил с линии штрафной площади, но в створ попасть ему не удалось. Намного выше перекладины! Ну что, последний шанс для "Милана"?

Первый тайм

— Закончен первый тайм, пока "Милан" в меньшинстве держится, да и сам старается атаковать. Мы сделаем паузу на 15 минут, встретимся совсем скоро. Напомню, можно делать пять замен!

45' Кесси протащил мяч по правому флангу, сделал передачу к штрафной площади, но там Чалханоглу не очень хорошо сыграл на приёме, в итоге потеря.

45' Три минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Подходит к концу первый тайм. Были у нас остановки, порядка 2-3-х минут добавит Орсато, можно не сомневаться.

43' А у нас карточка. Миралем Пьянич опоздал на позицию, в итоге пришлось не по правилам останавливать прорыв Чалханоглу.

41' "Милан" довольно неплохо чувствует себя в последнее время, ещё один штрафной им удалось заработать, и чуть не добрался игрок гостей до мяча перед воротами Буффона. Обошлось во многом для хозяев.

40' Небольшая пауза в игре, одновременно с ней и неполадки в трансляции случились. Думаю, для того и решили передохнуть, чтобы решили вопросы с техникой.

39' Роналду пробил с линии штрафной площади, но получилось не очень сильно. Доннарумма в прыжке смог мяч поймать. Неплохо в дальний угол закручивал его португалец.

37' И ещё один подход "Милана" к воротам соперника! Бонавентура по центру приблизился к штрафной площади, но пока перекладывал мяч с ноги на ногу для удара, Де Лихт успел его отобрать.

36' Ура! Буффон коснулся мяча! Заработали штрафной с дальней дистанции гости, пошёл заброс в штрафную площадь, точно в руки опытнейшему голкиперу "Ювентуса", которому никто особо и не мешал.

35' Быстрая атака могла получиться у "Милана", но Бонавентуре пришлось отступить на фланг, и хозяева успели вернуться в оборону. Удалось гостям сохранить мяч, позиционное наступление намечается.

33' "Милан" пока держится, но такой счёт его не устраивает. На счету "Ювентуса" гостевой гол, так что надо забивать миланцам. Пока предпосылок для этого мы не видим.

31' Доннарумма вступает в игру! Луис Данило подключился по правому флангу, выполнил мягкий навес в штрафную площадь, и Блез Матуиди пробил с подступов к вратарской в касание! Среагировал Доннарумма, но и удар правда прямо в него был!

30' Ещё один навес с левого фланга к воротам "Милана", никто не помешал Романьоли выбить мяч с линии вратарской площадки. Продолжает "Ювентус" нагнетать ситуацию.

29' А теперь уже прострел мы увидели слева, и вновь Роналду выскочил на мяч, пытался в касание пробить, но получилось намного выше. Пока набирают форму все, в том числе и португалец.

28' Навес с левого фланга в штрафную площадь "Милана", взлетал там Роналду, но мяч до него не дошёл. Хорошо сыграл центральный защитник гостей.

27' Алекс Сандро с левого фланга выдал передачу на ход Матуиди, но получилось слишком сильно. Улетел мяч за лицевую линию, Блез не успел.

26' Дуглас Коста с разворота наносил удар из-за пределов штрафной площади, но получилось совсем неточно. Буффон пока вообще без работы, а вот его тёзка находится в тонусе!

25' Старается атаковать "Милан", вот уже два раза подряд гости перешли на половину поля соперника. Но форварда у гостей нет. Привыкают миланцы играть без него.

23' Быстрая атака "Ювентуса", пошла передача направо на Роналду, который вошёл в штрафную, попытался пробить из-под Кьяера, но в створ не попал. Цепко сыграл защитник "Милана", не пустил португальца на свободное пространство.

22' Середина первого тайма идёт, на табло 0:0. "Милан" уже играет в меньшинстве, "Ювентус" не форсирует события, но игру уверенно контролирует.

20' С большой радостью смотрим мы футбол после такого большого перерыва. Туринским болельщикам ещё лучше, наверно. "Милан" не очень готов к возобновлению сезона.

19' А теперь ещё и Конти влетел в ноги Бетанкуру. Расстроен "Милан", это очевидно. Ещё и побеждать сегодня надо. Ну, либо результативная ничья, начиная с 2:2, устроит гостей.

17' Какой футбол пошёл! Анте Ребич получил прямую красную карточку, "Милан" будет играть в меньшинстве. Форвард "Милана" пытался в прыжке прямой ногой дотянуться до мяча, но вместо этого влетел ей в Бонуччи. Очень жёсткий фол получился.

16' Не забил пенальти Криштиану Роналду! Пробил португалец в левый от себя угол низом, Доннарумма угадал направление удара, и есть подозрение, что дотянулся бы! А так - мяч угодил в штангу!!!

15' ПЕНАЛЬТИ в ворота "Милана"! Да, всё-таки играл рукой Конти в своей штрафной площади! Локтем он толкнул мяч.

14' Главный тренер Даниэле Орсато послушал совет коллеги, побежал смотреть кино. Дело в том, что до попадания мяча в руку Роналду, локтем также подыграл Андреа Конти. Ждём решения!

13' Дибала навесил от левого флажка на дальнюю штангу, где Роналду на приёме подыграл себе рукой, но судья не отреагировал. Попасть в створ Криштиану тоже не смог.

12' Дибала пробил с дальней дистанции по воротам соперника, но попал в Кьяера. Улетел мяч за лицевую, очередной угловой посмотрим.

11' Не успевают гости за своими соперниками. Калабрия на фланге поставил корпус, не пустил в прорыв Луиса Данило.

10' Спал темп игры, "Милан" постепенно начинает трогать мяч, уже лучше.

9' Пауло Дибала - один из самых известных футболистов, который переболел коронавирусом, причём в довольно тяжёлой форме. Но сегодня он на поле, в полном здравии! Посмотрим, сколько он сегодня сыграет.

8' Продолжает "Ювентус" владеть мячом. После стартового навала немного успокоились хозяева поля, готовят позиционное наступление.

6' Подача справа в штрафную площадь "Милана", мяч заметался перед воротами Доннаруммы, Де Лихт пытался затолкать его в створ, но не добрался.

5' Сам Дибала пробил по воротам, но угодил в стенку. Мяч резко изменил направление и отправился на угловой.

5' Дибала получил по ногам перед чужой штрафной площадью. Это Романьоли устроил Пауло массаж голеностопа. Опасный штрафной может быть!

4' Роналду навесил с фланга в штрафную площадь, Доннарумма на выходе рукой выбивает мяч подальше.

3' Ну и "Ювентус" с первых минут показывает, что настроен решительно. Постоянно контролируют мяч хозяева. Напомню, первый матч в Милане завершился со счётом 1:1.

2' И сразу опасный момент! Алекс Сандро протащил мяч по левому флангу, от лицевой отыграл к линии штрафной на Дугласа Косту, который пробил рядом со штангой!