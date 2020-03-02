Италия: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2019-2020
Ювентус
 
Позже
Милан

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус
Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан
Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок
Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
1/8 финала
3 Милан
0 СПАЛ 2013
6 Торино
4 Дженоа
4 Ювентус
0 Удинезе
0 Парма
2 Рома
4 Интер Милан
1 Кальяри
2 Фиорентина
1 Аталанта
2 Наполи
0 Перуджа
4 Лацио
0 Кремонезе
1/4 финала
4 Милан
2 Торино
3 Ювентус
1 Рома
2 Интер Милан
1 Фиорентина
1 Наполи
0 Лацио
1/2 финала
1 Милан
1 Ювентус
0 Интер Милан
1 Наполи
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан

    До начала игры, которая состоится 04.03.2020, осталось 1 день 21 час 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Милан
    Ювентус
    84.8% (78)
    Ничья
    13% (12)
    Милан
    2.2% (2)
    2:1 Ювентус
    41.3% (38)
    1:0 Ювентус
    13% (12)
    2:0 Ювентус
    12% (11)
    1:1 Ничья
    7.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     