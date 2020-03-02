Италия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус
Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Ювентус
84.8% (78)
Ничья
13% (12)
Милан
2.2% (2)
2:1 Ювентус
41.3% (38)
1:0 Ювентус
13% (12)
2:0 Ювентус
12% (11)
1:1 Ничья
7.6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (4)
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