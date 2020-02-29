Англия: Кубок 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Норвич
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Норвич Последние 20 матчей: +5 =5 -10Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич
Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Тоттенхэм
96.8% (92)
Ничья
2.1% (2)
Норвич
1.1% (1)
2:0 Тоттенхэм
36.8% (35)
2:1 Тоттенхэм
22.1% (21)
3:1 Тоттенхэм
12.6% (12)
1:0 Тоттенхэм
8.4% (8)
3:0 Тоттенхэм
5.3% (5)
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