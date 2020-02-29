Англия: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2019-2020
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Норвич

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Норвич Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич
Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Тоттенхэм 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Норвич Премьер-лига
Норвич 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Норвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 1:5 Тоттенхэм Товарищеские матчи
1/16 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Норвич

    До начала игры, которая состоится 04.03.2020, осталось 1 день 21 час 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Норвич
    Тоттенхэм
    96.8% (92)
    Ничья
    2.1% (2)
    Норвич
    1.1% (1)
    2:0 Тоттенхэм
    36.8% (35)
    2:1 Тоттенхэм
    22.1% (21)
    3:1 Тоттенхэм
    12.6% (12)
    1:0 Тоттенхэм
    8.4% (8)
    3:0 Тоттенхэм
    5.3% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     