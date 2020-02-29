Англия: Кубок 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед
Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси
Ливерпуль Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль
Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
1/16 финала
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1/8 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 03.03.2020, осталось 21 час 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
    Челси
    25.4% (35)
    Ничья
    23.9% (33)
    Ливерпуль
    50.7% (70)
    1:2 Ливерпуль
    32.6% (45)
    2:1 Челси
    15.2% (21)
    1:1 Ничья
    14.5% (20)
    2:2 Ничья
    5.8% (8)
    1:3 Ливерпуль
    5.8% (8)
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