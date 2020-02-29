Англия: Кубок 2019-2020
Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Ливерпуль
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +8 =5 -7Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед
Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси
Ливерпуль Последние 20 матчей: +16 =1 -3Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль
Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Челси
25.4% (35)
Ничья
23.9% (33)
Ливерпуль
50.7% (70)
1:2 Ливерпуль
32.6% (45)
2:1 Челси
15.2% (21)
1:1 Ничья
14.5% (20)
2:2 Ничья
5.8% (8)
1:3 Ливерпуль
5.8% (8)
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