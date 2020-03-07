США: МЛС 2020
Даллас
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Тойота
Монреаль Импакт
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Ricardo Pepi
-
26 John Nelson
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Полузащитник
-
14 Amar Sejdic
-
17 Ballou Tabla
-
28 Shamit Shome
-
-
24 Karifa Yao
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас
Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =4 -10Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Даллас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Монреаль Импакт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Inter Miami CF
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цинциннати
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Нью-Йорк Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0