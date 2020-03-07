США: МЛС 2020

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Даллас
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Монреаль Импакт
0' 12'
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
15
Tanner
Tessmann
5
Тьяго
Сантос
21
Michael
Barrios
7
Jesus
Ferreira
9
Пико
Фабрис
13
Ондрашек
Зденек
23
Диоп
Клемент
16
Joel
Waterman
7
Фанни
Род
5
Luis
Binks
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
26
Jorge
Corrales
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
30
Киото
Роммель
11
Anthony
Jackson-Hamel
Даллас
4-2-3-1
Монреаль Импакт
3-4-2-1

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас
Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Даллас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Монреаль Импакт 3:3 Даллас МЛС Даллас 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Даллас МЛС Даллас 2:0 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 2:1 Даллас МЛС Даллас 3:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:0 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Монреаль Импакт 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Коламбус Кру 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атланта Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Торонто 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Чикаго Файр 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Inter Miami CF 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цинциннати 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Нью-Йорк Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Миннесота Юнайтед 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сиэтл Саундерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хьюстон Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Реал Солт-Лейк 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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