США: МЛС 2020

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Торонто
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0' 3'
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
99
Ifunanyachi
Achara
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
9
Erickson
Gallardo
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
16
James
Sands
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
8
Ринг
Александр
19
Jesus
Medina1
10
Моралес
Максимильяно
55
Паркс
Китон
28
Митрицэ
Александру
9
Эбер
Араужо
Торонто
4-4-2
Нью-Йорк Сити
4-1-4-1

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто
Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто
Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Монреаль Импакт 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Коламбус Кру 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атланта Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Inter Miami CF 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Торонто 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Чикаго Файр 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Цинциннати 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Нью-Йорк Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ди Си Юнайтед 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Даллас 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Миннесота Юнайтед 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сиэтл Саундерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Солт-Лейк 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хьюстон Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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