США: МЛС 2020
Торонто
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: БМО Филд
Нью-Йорк Сити
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ayo AkinolaНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто
Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто
Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Монреаль Импакт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Inter Miami CF
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Цинциннати
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Нью-Йорк Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0