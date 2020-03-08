США: МЛС 2020

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Атланта Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Цинциннати
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
6
Fernando
Meza
4
Уолкс
Антон
27
Laurence
Wyke
20
Хайндмен
Эмерсон
5
Eric
Daian
Remedi
23
Jake
Mulraney
10
Gonzalo
Martinez1
8
Барко
Эсекьель
14
Adam
Jahn
18
Spencer
Richey
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
4
Greg
Garza
6
Медунянин
Харис
36
Гайаю
Джозеф-Клод
8
Крус
Аллан
24
Frankie
Amaya
7
Кубо
Юя
10
Локадия
Юрген
Атланта Юнайтед
3-4-2-1
Цинциннати
4-1-4-1

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг
Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Торонто 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Монреаль Импакт 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Коламбус Кру 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атланта Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Чикаго Файр 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Цинциннати 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Inter Miami CF 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Нью-Йорк Сити 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Даллас 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Миннесота Юнайтед 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сиэтл Саундерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Солт-Лейк 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хьюстон Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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