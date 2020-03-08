США: МЛС 2020
Атланта Юнайтед
Позже
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Цинциннати
11
Леннон
Брукс
14
Adam
Jahn
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam JahnНападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 George Bello
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Yoann Damet
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг
Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =4 -13Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Торонто
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Монреаль Импакт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атланта Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Цинциннати
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Inter Miami CF
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0