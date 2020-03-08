США: МЛС 2020

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:4
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
13' Гол
Ikenna Ike Opara
1:1
19' Пенальти
Эрикссон Магнус I
1:2
26' Гол
Грегуш Ян
1:3
32' Гол
Luis Amarilla II
1:4
45' Гол
Лод Робин
45'+5
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
24
Лима
Ник
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
14
Jackson
Yueill
11
Казаишвили
Валерий
25
Andres
Lorenzo
Rios
9
Хюсен
Дэнни
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
9
Luis
Amarilla
II
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Ikenna Ike Opara
(Грегуш Ян)
19'
Эрикссон Магнус I
1:1
26'
1:2
Грегуш Ян
(Luis Amarilla II)
32'
1:3
Luis Amarilla II
(Молино Кевин)
42'
 
Hassani Dotson
Молино Кевин
45'
1:4
Лод Робин

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Торонто 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Монреаль Импакт 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Коламбус Кру 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Чикаго Файр 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Inter Miami CF 2 0 0 2 1 - 3 0
12. Цинциннати 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
13. Нью-Йорк Сити 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед 3:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Даллас 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сиэтл Саундерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Солт-Лейк 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хьюстон Динамо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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