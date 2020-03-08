США: МЛС 2020
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:4
Первый тайм: 45+'
Стадион: Avaya Stadium
Миннесота Юнайтед
0:1
13' ГолIkenna Ike Opara
1:1
19' ПенальтиЭрикссон Магнус I
1:2
26' ГолГрегуш Ян
1:3
32' ГолLuis Amarilla II
1:4
45' ГолЛод Робин
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Judson1
-
44 Cade Cowell
-
12 Matt Bersano
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Jose AjaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Mason Toye
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
13'
0:1
19'
26'
1:2
32'
1:3
45'
1:4
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =5 -7Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Торонто
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Монреаль Импакт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Коламбус Кру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Inter Miami CF
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Цинциннати
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0