США: МЛС 2020

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Колорадо Рэпидс
1:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Орландо Сити
0'
15' Желтая карточка
Juan Moutinio2
24' Желтая карточка
Намли Юнес
55' Желтая карточка
Мур Дрю
1:0
64' Гол
Намли Юнес
76' Желтая карточка
Акоста Келлин II
79'
1
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
21
Намли
Юнес
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
1
Гальесе
Педро
24
Kyle
Smith
25
Antonio
Carlos
I
6
Robin
Jansson1
15
Rodrigo
Adrian
Schlegel
5
Перея
Андрес
11
Junior
Urso
8
Мендес
Джегсон
4
Juan
Moutinio2
19
Benji
Michel
13
Tesho
Akindele
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Орландо Сити
4-4-2

Ход матча

15'
 
Juan Moutinio2
24'
Намли Юнес
 
55'
Мур Дрю
 
62'
Рубио Диего
Andre Shinyashiki
 
64'
Намли Юнес
(Keegan Rosenberry)
1:0
72'
Nicolas Mezquida
Намли Юнес
 
73'
 
Ruan2
Kyle Smith
73'
 
Перейра Маурисио
Juan Moutinio2
76'
Акоста Келлин II
 

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс
Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс
Орландо Сити Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 5:2 Орландо Сити Открытый Кубок Орландо Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Атланта Юнайтед 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Торонто 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Монреаль Импакт 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Чикаго Файр 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Орландо Сити 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Inter Miami CF 2 0 0 2 1 - 3 0
12. Цинциннати 2 0 0 2 3 - 5 0
13. Нью-Йорк Сити 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Миннесота Юнайтед 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Колорадо Рэпидс 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Даллас 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сиэтл Саундерс 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Реал Солт-Лейк 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 7 1
11. Хьюстон Динамо 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Намли Юнес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Joao Moutinho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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