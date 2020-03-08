США: МЛС 2020
Колорадо Рэпидс
1:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Орландо Сити
15' Желтая карточкаJuan Moutinio2
24' Желтая карточкаНамли Юнес
55' Желтая карточкаМур Дрю
1:0
64' ГолНамли Юнес
76' Желтая карточкаАкоста Келлин II
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
21
Намли
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Винне ДекланЗащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Andre Rawls
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Benji MichelНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Brian RoweВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
2 Ruan2
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
15'
24'
55'
64'
1:0
73'
76'
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс
Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс
Орландо Сити Последние 20 матчей: +4 =8 -8Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Торонто
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Монреаль Импакт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Орландо Сити
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Inter Miami CF
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Цинциннати
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0