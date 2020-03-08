США: МЛС 2020

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Сиэтл Саундерс
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
0:1
34' Гол
Зардес Гьяси
35'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Yeimar
Gomez
3
Арреага
Хавьер
33
Джонс
Джовин
4
Свенссон
Густаф
6
Joao
Paulo
I
11
Miguel
Ibarra
I
7
Ролдан
Кристиан
13
Jordan
Morris1
9
Руидиас
Рауль
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
19
Валенсуэла
Мильтон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
12
Luis
Díaz
IV
10
Lucas
Manuel
Zelarrayan
7
Pedro
Santos1
11
Зардес
Гьяси
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

34'
0:1
Зардес Гьяси

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру
Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Коламбус Кру МЛС Сиэтл Саундерс 6:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Коламбус Кру Открытый Кубок Коламбус Кру 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Атланта Юнайтед 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Торонто 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Монреаль Импакт 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Чикаго Файр 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Орландо Сити 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Филадельфия Юнион 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Inter Miami CF 2 0 0 2 1 - 3 0
12. Цинциннати 2 0 0 2 3 - 5 0
13. Нью-Йорк Сити 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Миннесота Юнайтед 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Колорадо Рэпидс 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Даллас 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лос-Анджелес 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сиэтл Саундерс 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Реал Солт-Лейк 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 7 1
11. Хьюстон Динамо 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Нэшвилл 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Портленд Тимберс 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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