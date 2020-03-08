США: МЛС 2020
Сиэтл Саундерс
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Коламбус Кру
0:1
34' ГолЗардес Гьяси
24
Фрай
Стефан
28
Yeimar
Gomez
33
Джонс
Джовин
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
-
33 Джонс ДжовинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
75 Danny Leyva
-
-
16 Alex Roldan
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
22 Этьенн ДерикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
34'
0:1
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =6 -8Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру
Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Коламбус Кру 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Коламбус Кру МЛС Сиэтл Саундерс 6:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Коламбус Кру Открытый Кубок Коламбус Кру 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Торонто
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Монреаль Импакт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Орландо Сити
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Inter Miami CF
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Цинциннати
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0