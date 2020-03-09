США: МЛС 2020
Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Banc of California Stadium
Филадельфия Юнион
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
18
Блэйк
Андре
32
Реал
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Adrien Perez
-
19 Bryce Duke
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лос-Анджелес 1:0 Inter Miami CF Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =3 -9Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Коламбус Кру
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Торонто
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Монреаль Импакт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Орландо Сити
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Inter Miami CF
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Цинциннати
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|12.
|Хьюстон Динамо
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Нэшвилл
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0