США: МЛС 2020

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Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0' 14'
1
Фермеер
Кеннет
27
Tristan
Blackmon
5
Якович
Деян
4
Eddie
Segura
12
Паласиос
Диего
7
Latif
Blessing
20
Eduard
Atuesta
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
5
Jakob
Glesnes
4
Mark
McKenzie2
32
Реал
Мэттью
11
Бедойя
Алехандро
8
Jose
Andres
Martinez
10
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
23
Пржибылко
Каспер
17
Sergio
Santos1
Лос-Анджелес
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лос-Анджелес 1:0 Inter Miami CF Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Коламбус Кру 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Торонто 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Монреаль Импакт 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Чикаго Файр 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Орландо Сити 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Филадельфия Юнион 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Inter Miami CF 2 0 0 2 1 - 3 0
12. Цинциннати 2 0 0 2 3 - 5 0
13. Нью-Йорк Сити 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Миннесота Юнайтед 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Даллас 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лос-Анджелес 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Сиэтл Саундерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Портленд Тимберс 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Ванкувер Уайткэпс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Реал Солт-Лейк 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 7 1
12. Хьюстон Динамо 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Нэшвилл 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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