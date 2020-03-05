Испания: Кубок Короля 2019-2020

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  4. Кубок Короля 2019-2020
Гранада
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Атлетик Б
0' 22'
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
4
Гоналон
Максим
2
Фулкье
Димитри
10
Пуэртас
Антонио
23
Мачис
Дарвин
24
Фернандес
Карлос
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
6
Сан-Хосе
Микель
16
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
Гранада
4-2-3-1
Атлетик Б
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада
Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар

Последние игры между собой

Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б 1:0 Гранада Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Гранада Ла Лига Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
1/8 финала
0 Сарагоса
4 Реал Мадрид
3 Реал Сосьедад
1 Осасуна
3 Мирандес
1 Севилья
0 Райо Вальекано
2 Вильярреал
5 Тенерифе
7 Атлетик Б
5 Барселона
0 Леганес
2 Бадахос
3 Гранада
2 Леонеса
4 Валенсия
1/4 финала
3 Реал Мадрид
4 Реал Сосьедад
4 Мирандес
2 Вильярреал
1 Атлетик Б
0 Барселона
2 Гранада
1 Валенсия
1/2 финала
3 Реал Сосьедад
1 Мирандес
1 Атлетик Б
0 Гранада
Финал
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Атлетик Б
Гранада
34.2% (63)
Ничья
40.2% (74)
Атлетик Б
25.5% (47)
1:1 Ничья
33.7% (62)
2:1 Гранада
15.2% (28)
1:0 Гранада
13.6% (25)
1:2 Атлетик Б
10.9% (20)
0:2 Атлетик Б
6.5% (12)
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