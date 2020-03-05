Испания: Кубок Короля 2019-2020
Гранада
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Атлетик Б
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
23
Мачис
Дарвин
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
16
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +10 =2 -8Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада
Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар
Последние игры между собой
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Гранада
34.2% (63)
Ничья
40.2% (74)
Атлетик Б
25.5% (47)
1:1 Ничья
33.7% (62)
2:1 Гранада
15.2% (28)
1:0 Гранада
13.6% (25)
1:2 Атлетик Б
10.9% (20)
0:2 Атлетик Б
6.5% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный