Испания: Кубок Короля 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошо играет на выходе Jesus Regillos Moya Limones - мяч в ее руках

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Мерино Микель бьет издали, но Jesus Regillos Moya Limones ловит мяч в руки

47' Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч остановлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Мирандес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Мирандес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хорошо играет на выходе Jesus Regillos Moya Limones - мяч в ее руках

35' Рей Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Янузай Аднан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

33' Меркеланс Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Субельдия Игор наказан за толчок Antonio Sanchez

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Монреаль Начо получил желтую карточку от судьи

32' Безумный фол. Монреаль Начо грубо играет против соперника. Пострадал Jesus Regillos Moya Limones

32' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Гонсалес Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ох, нехорошо это выглядит. Оярсабаль Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Гонсалес Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Гонсалес Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Мирандес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Мирандес

27' Отличная игра от Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

26' Отличная игра от Мерино Микель из команды Реал Сосьедад . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

26' Франкеза Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Виллиан Жозе нанес удар издали, а Jesus Regillos Moya Limones отбил его обратно в игру!

25' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хорошая попытка от Гуриди Хон , был неплохой удар, но вратарь спас

21' Рей Альваро из команды Мирандес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хорошо играет на выходе Jesus Regillos Moya Limones - мяч в ее руках

20' Онайндиа Одеи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Мирандес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Мирандес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гонсалес Серхио Пуррье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гонсалес Александр из команды Мирандес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

10' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Мирандес

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Мирандес

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

3' Эдегор Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Меркеланс Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Гонсалес Серхио Пуррье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Мирандес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру