Испания: Кубок Короля 2019-2020
Мирандес
0:1
Конец матча
Стадион: Мунисипаль де Андува Зрители: 5759
Реал Сосьедад
31' Желтая карточкаГонсалес Александр
32' Желтая карточкаМонреаль Начо
0:1
41' ПенальтиОярсабаль Микель
50' Желтая карточкаВиллиан Жозе
72' Желтая карточкаЯнузай Аднан
72' Желтая карточкаРей Альваро
83' Желтая карточкаБарко Марио
90' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
1
Лимонес
10
Рей
Альваро
23
Гуриди
Хон
- Основной состав
-
1 ЛимонесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рей АльвароПолузащитник
-
23 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Барко МариоНападающий
-
22 МаранхаоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andoni Iraola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
32'
41'
0:1
50'
72'
72'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Предыдущие игры
Мирандес Последние 20 матчей: +8 =9 -3Мирандес 1:1 Жирона Экстремадура 3:2 Мирандес Мирандес 1:1 Сарагоса Мирандес 1:1 Альбасете
Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Спортинг Хихон 2:2 Мирандес Мирандес 4:2 Вильярреал Мирандес 0:0 Райо Вальекано Мирандес 3:1 Севилья Малага 2:2 Мирандес Мирандес 2:1 Сельта Кадис 3:3 Мирандес УКАМ Мурсия 2:3 Мирандес Мирандес 0:0 Расинг Жирона 0:3 Мирандес Корушо 4:5 Мирандес Мирандес 2:0 Уэска Альмерия 3:1 Мирандес Мирандес 0:0 Спортинг Хихон Альбасете 1:2 Мирандес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =3 -5Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес
Последние игры между собой
Мирандес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Мирандес
7.6% (14)
Ничья
8.7% (16)
Реал Сосьедад
83.7% (154)
1:2 Реал Сосьедад
44% (81)
0:2 Реал Сосьедад
16.8% (31)
0:1 Реал Сосьедад
9.8% (18)
1:1 Ничья
6.5% (12)
1:3 Реал Сосьедад
4.3% (8)
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