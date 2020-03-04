Испания: Кубок Короля 2019-2020

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  4. Кубок Короля 2019-2020
Мирандес
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5759
Реал Сосьедад
0'
31' Желтая карточка
Гонсалес Александр
32' Желтая карточка
Монреаль Начо
0:1
41' Пенальти
Оярсабаль Микель
50' Желтая карточка
Виллиан Жозе
72' Желтая карточка
Янузай Аднан
72' Желтая карточка
Рей Альваро
83' Желтая карточка
Барко Марио
90' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
90'+6
1
Лимонес
20
Гонсалес
Александр
4
Гонсалес
Серхио
Пуррье
5
Онайндиа
Одеи
26
Франкеза
Энрик
15
Малса
Микаэль
10
Рей
Альваро
23
Гуриди
Хон
28
Санчес
Антонио
11
Меркеланс
Мартин
9
Айяс
Матеус
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
Мирандес
4-1-4-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

31'
Гонсалес Александр
 
32'
 
Монреаль Начо
41'
0:1
Оярсабаль Микель
50'
 
Виллиан Жозе
61'
Carlos Julio
Гонсалес Александр
 
66'
 
Исак Александр
Виллиан Жозе
72'
Маранхао
Санчес Антонио
 
72'
 
Янузай Аднан
72'
Рей Альваро
 
78'
 
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
82'
Барко Марио
Рей Альваро
 
83'
Барко Марио
 
90'
 
Гевара Андер
Эдегор Мартин
90'
 
Сальдуа Хосеба

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Предыдущие игры

Мирандес Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Мирандес 1:1 Жирона Экстремадура 3:2 Мирандес Мирандес 1:1 Сарагоса Мирандес 1:1 Альбасете
Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Спортинг Хихон 2:2 Мирандес Мирандес 4:2 Вильярреал Мирандес 0:0 Райо Вальекано Мирандес 3:1 Севилья Малага 2:2 Мирандес Мирандес 2:1 Сельта Кадис 3:3 Мирандес УКАМ Мурсия 2:3 Мирандес Мирандес 0:0 Расинг Жирона 0:3 Мирандес Корушо 4:5 Мирандес Мирандес 2:0 Уэска Альмерия 3:1 Мирандес Мирандес 0:0 Спортинг Хихон Альбасете 1:2 Мирандес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес

Последние игры между собой

Мирандес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Кубок Короля
1/8 финала
0 Сарагоса
4 Реал Мадрид
3 Реал Сосьедад
1 Осасуна
3 Мирандес
1 Севилья
0 Райо Вальекано
2 Вильярреал
5 Тенерифе
7 Атлетик Б
5 Барселона
0 Леганес
2 Бадахос
3 Гранада
2 Леонеса
4 Валенсия
1/4 финала
3 Реал Мадрид
4 Реал Сосьедад
4 Мирандес
2 Вильярреал
1 Атлетик Б
0 Барселона
2 Гранада
1 Валенсия
1/2 финала
3 Реал Сосьедад
1 Мирандес
1 Атлетик Б
0 Гранада
Финал
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Anduva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мирандес 0:1 Реал Сосьедад
Мирандес
7.6% (14)
Ничья
8.7% (16)
Реал Сосьедад
83.7% (154)
1:2 Реал Сосьедад
44% (81)
0:2 Реал Сосьедад
16.8% (31)
0:1 Реал Сосьедад
9.8% (18)
1:1 Ничья
6.5% (12)
1:3 Реал Сосьедад
4.3% (8)
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