Лига чемпионов 2019-2020

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РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
27
Лаймер
Конрад
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
21
Шик
Патрик
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
8
Уинкс
Гарри
28
Н'Домбеле
Тангай
18
Ло
Чельсо
Джовани
27
Лукас
Моура
23
Бергвейн
Стевен
20
Алли
Деле
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Лига чемпионов
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
1 Наполи
1 Барселона
0 Челси
3 Бавария
1 Лион
0 Ювентус
1 Реал Мадрид
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 10.03.2020, осталось 1 день 6 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Тоттенхэм

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    77.6% (76)
    Ничья
    10.2% (10)
    Тоттенхэм
    12.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (57)
    Меньше
    40% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    69.47% (66)
    Нет
    30.53% (29)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    41.8% (41)
    2:0 РБ Лейпциг
    16.3% (16)
    1:1 Ничья
    10.2% (10)
    1:0 РБ Лейпциг
    10.2% (10)
    1:2 Тоттенхэм
    6.1% (6)
    3:1 РБ Лейпциг
    6.1% (6)
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