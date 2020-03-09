Лига чемпионов 2019-2020
РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Тоттенхэм
14
Адамс
Тайлер
11
Вернер
Тимо
21
Шик
Патрик
24
Орье
Серж
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
20
Алли
Деле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =7 -2Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Тоттенхэм
Исход игры
РБ Лейпциг
77.6% (76)
Ничья
10.2% (10)
Тоттенхэм
12.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
60% (57)
Меньше
40% (38)
Обе команды забьют
Да
69.47% (66)
Нет
30.53% (29)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
41.8% (41)
2:0 РБ Лейпциг
16.3% (16)
1:1 Ничья
10.2% (10)
1:0 РБ Лейпциг
10.2% (10)
1:2 Тоттенхэм
6.1% (6)
3:1 РБ Лейпциг
6.1% (6)
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