Лига чемпионов 2019-2020
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Селадес Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия
Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта
Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аталанта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Прогнозы на матч Валенсия - Аталанта
Исход игры
Валенсия
55.7% (54)
Ничья
26.8% (26)
Аталанта
17.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
62.77% (59)
Меньше
37.23% (35)
Обе команды забьют
Да
79.79% (75)
Нет
20.21% (19)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.1% (34)
1:1 Ничья
17.5% (17)
1:2 Аталанта
11.3% (11)
2:0 Валенсия
10.3% (10)
2:2 Ничья
7.2% (7)
1:0 Валенсия
5.2% (5)
2:3 Аталанта
4.1% (4)
0:2 Аталанта
2.1% (2)
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