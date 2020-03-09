Лига чемпионов 2019-2020

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Валенсия
 
Позже

Стадион:
Аталанта
13
Силессен
Яспер
18
Васс
Даниэль
12
Дьяаби
Муктар
4
Мангала
Эльяким
14
Гайя
Хосе
20
Торрес
Ферран
6
Кондогбия
Жоффрей
10
Парехо
Даниэль
8
Солер
Карлос
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
95
Голлини
Пьерлуиджи
6
Паломино
Хосе
3
Кальдара
Маттиа
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
Валенсия
4-4-2
Аталанта
3-4-1-2

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия
Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта
Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аталанта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта 4:1 Валенсия Лига чемпионов Валенсия 1:2 Аталанта Товарищеские матчи
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
1 Наполи
1 Барселона
0 Челси
3 Бавария
1 Лион
0 Ювентус
1 Реал Мадрид
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Аталанта

    До начала игры, которая состоится 10.03.2020, осталось 1 день 6 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости

    Прогнозы на матч Валенсия - Аталанта

    Исход игры
    Валенсия
    55.7% (54)
    Ничья
    26.8% (26)
    Аталанта
    17.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.77% (59)
    Меньше
    37.23% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    79.79% (75)
    Нет
    20.21% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    35.1% (34)
    1:1 Ничья
    17.5% (17)
    1:2 Аталанта
    11.3% (11)
    2:0 Валенсия
    10.3% (10)
    2:2 Ничья
    7.2% (7)
    1:0 Валенсия
    5.2% (5)
    2:3 Аталанта
    4.1% (4)
    0:2 Аталанта
    2.1% (2)
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