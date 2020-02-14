Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж
Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика
Алания Последние 20 матчей: +17 =1 -2Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания
Алания 3:1 Биолог-Новокубанск Урожай 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь Алания 2:1 Ротор Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв Алания 4:1 Волгарь Алания 2:1 Анжи Алания 1:0 Анжи
Последние игры между собой
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит
97.1% (67)
Ничья
0% (0)
Алания
2.9% (2)
2:0 Зенит
39.1% (27)
3:0 Зенит
20.3% (14)
3:1 Зенит
13% (9)
2:1 Зенит
8.7% (6)
1:0 Зенит
5.8% (4)
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