Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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Зенит
 
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Алания

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж
Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика
Алания Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания
Алания 3:1 Биолог-Новокубанск Урожай 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь Алания 2:1 Ротор Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв Алания 4:1 Волгарь Алания 2:1 Анжи Алания 1:0 Анжи

Последние игры между собой

Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит 4:0 Алания Премьер-лига Алания 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Алания Премьер-лига Алания 1:3 Зенит Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Алания

    До начала игры, которая состоится 17.02.2020, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Зенит - Алания
    Зенит
    97.1% (67)
    Ничья
    0% (0)
    Алания
    2.9% (2)
    2:0 Зенит
    39.1% (27)
    3:0 Зенит
    20.3% (14)
    3:1 Зенит
    13% (9)
    2:1 Зенит
    8.7% (6)
    1:0 Зенит
    5.8% (4)
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