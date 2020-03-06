Лига чемпионов 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Боруссия Д
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ
Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч ПСЖ - Боруссия Д
Исход игры
ПСЖ
80.8% (63)
Ничья
11.5% (9)
Боруссия Д
7.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (48)
Меньше
36.84% (28)
Обе команды забьют
Да
69.74% (53)
Нет
30.26% (23)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
24.4% (19)
3:1 ПСЖ
20.5% (16)
2:0 ПСЖ
19.2% (15)
1:0 ПСЖ
7.7% (6)
1:1 Ничья
7.7% (6)
2:2 Ничья
3.8% (3)
3:2 ПСЖ
2.6% (2)
1:3 Боруссия Д
2.6% (2)
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