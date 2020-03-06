Лига чемпионов 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Боруссия Д

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ
Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ
Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Боруссия Д 2:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 0:0 Боруссия Д Лига Европы Боруссия Д 1:1 ПСЖ Лига Европы
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
1 Наполи
1 Барселона
0 Челси
3 Бавария
1 Лион
0 Ювентус
1 Реал Мадрид
2 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Боруссия Д

    До начала игры, которая состоится 11.03.2020, осталось 2 дня 6 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости

    Прогнозы на матч ПСЖ - Боруссия Д

    Исход игры
    ПСЖ
    80.8% (63)
    Ничья
    11.5% (9)
    Боруссия Д
    7.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (48)
    Меньше
    36.84% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    69.74% (53)
    Нет
    30.26% (23)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    24.4% (19)
    3:1 ПСЖ
    20.5% (16)
    2:0 ПСЖ
    19.2% (15)
    1:0 ПСЖ
    7.7% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
    3:2 ПСЖ
    2.6% (2)
    1:3 Боруссия Д
    2.6% (2)
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