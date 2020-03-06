Лига чемпионов 2019-2020
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Атлетико М
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =1 -4Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль
Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Атлетико М
Исход игры
Ливерпуль
89.9% (71)
Ничья
7.6% (6)
Атлетико М
2.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.95% (40)
Меньше
48.05% (37)
Обе команды забьют
Да
50.65% (39)
Нет
49.35% (38)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
29.1% (23)
2:0 Ливерпуль
26.6% (21)
1:0 Ливерпуль
13.9% (11)
3:1 Ливерпуль
10.1% (8)
3:0 Ливерпуль
5.1% (4)
1:1 Ничья
3.8% (3)
0:0 Ничья
2.5% (2)
1:2 Атлетико М
2.5% (2)
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