Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль
Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Лига чемпионов Атлетико М 1:1 Ливерпуль Кубок Ауди Ливерпуль 2:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 1:0 Ливерпуль Лига Европы
Ливерпуль 1:2 Атлетико М Товарищеские матчи Ливерпуль 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:1 Ливерпуль Лига чемпионов
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
1 Наполи
1 Барселона
0 Челси
3 Бавария
1 Лион
0 Ювентус
1 Реал Мадрид
2 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 11.03.2020, осталось 2 дня 6 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Атлетико М

    Исход игры
    Ливерпуль
    89.9% (71)
    Ничья
    7.6% (6)
    Атлетико М
    2.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.95% (40)
    Меньше
    48.05% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    50.65% (39)
    Нет
    49.35% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    29.1% (23)
    2:0 Ливерпуль
    26.6% (21)
    1:0 Ливерпуль
    13.9% (11)
    3:1 Ливерпуль
    10.1% (8)
    3:0 Ливерпуль
    5.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (2)
    1:2 Атлетико М
    2.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     