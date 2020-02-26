Германия: Кубок 2019-2020

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Шальке 04
 
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Стадион:
Бавария

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн
Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д
Бавария Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария
Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л Црвена Звезда 0:6 Бавария Фортуна 0:4 Бавария Бавария 4:0 Боруссия Д Бавария 2:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Бавария 5:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
1/8 финала
5 Саарбрюккен
3 Карлсруэ
2 Кайзерслаутерн
5 Фортуна
3 Шальке 04
2 Герта
4 Бавария
3 Хоффенхайм
2 Байер Л
1 Штуттгарт
0 Ферль
1 Унион Берлин
3 Айнтрахт Фр
1 РБ Лейпциг
3 Вердер
2 Боруссия Д
1/4 финала
0 Саарбрюккен
0 Фортуна
0 Шальке 04
0 Бавария
0 Байер Л
0 Унион Берлин
0 Айнтрахт Фр
0 Вердер
1/2 финала
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Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Бавария

    До начала игры, которая состоится 03.03.2020, осталось 21 час 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария
    Шальке 04
    3.8% (5)
    Ничья
    4.5% (6)
    Бавария
    91.7% (121)
    1:2 Бавария
    32.6% (43)
    1:3 Бавария
    19.7% (26)
    0:2 Бавария
    16.7% (22)
    0:3 Бавария
    6.1% (8)
    0:1 Бавария
    4.5% (6)
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