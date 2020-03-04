Германия: Кубок 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Рефери не любит споров - именно за это Биттенкорт Леонардо сейчас получил желтую

48' После проверки VAR судья изменил решение - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Андре Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Андре Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Вердер

39' Чендлер Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Рашица Милот из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Абрахам Давид получил желтую карточку от судьи

34' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гебреселассие Теодор из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Удар от ворот произведет Вердер

32' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Туре Альмами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Биттенкорт Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет Вердер

28' Соу Джибриль не смог попасть в створ ударом издали

26' Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Ох, нехорошо это выглядит. Ильзанкер Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

20' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

18' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Вердер

12' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Выглядело как неплохой момент. Камада Даити из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

9' Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Вердер

6' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

5' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Рашица Милот наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру