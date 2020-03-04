Германия: Кубок 2019-2020
Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51500
Вердер
34' Желтая карточкаАбрахам Давид
1:0
45' ПенальтиАндре Силва
45' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
2:0
60' ГолКамада Даити
80' Желтая карточкаЗельке Дейви
80' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
90' Красная карточкаКостич Филип
18
Туре
Альмами
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
45'
1:0
60'
2:0
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
6 Угловые 6
-
6 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр
Вердер Последние 20 матчей: +5 =4 -11Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:5 Вердер Бундеслига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Айнтрахт Фр
84.7% (155)
Ничья
10.4% (19)
Вердер
4.9% (9)
2:1 Айнтрахт Фр
52.5% (96)
3:1 Айнтрахт Фр
8.2% (15)
1:0 Айнтрахт Фр
8.2% (15)
2:0 Айнтрахт Фр
7.1% (13)
1:1 Ничья
5.5% (10)
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