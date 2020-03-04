Германия: Кубок 2019-2020

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Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 51500
Вердер
0'
34' Желтая карточка
Абрахам Давид
1:0
45' Пенальти
Андре Силва
45' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
2:0
60' Гол
Камада Даити
80' Желтая карточка
Зельке Дейви
80' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
90' Красная карточка
Костич Филип
90'+11
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
3
Ильзанкер
Штефан
8
Соу
Джибриль
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
1
Павленка
Иржи
21
Топрак
Омер
3
Фогт
Кевин
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
5
Аугустинссон
Людвиг
10
Биттенкорт
Леонардо
9
Зельке
Дейви
7
Рашица
Милот
Айнтрахт Фр
4-3-2-1
Вердер
3-4-3

Ход матча

34'
Абрахам Давид
 
45'
Андре Силва
1:0
45'
 
Биттенкорт Леонардо
60'
Камада Даити
(Костич Филип)
2:0
66'
 
Юя Осако
Биттенкорт Леонардо
77'
Да Коста Данни
Чендлер Тимоти
 
80'
 
Зельке Дейви
80'
Хинтереггер Мартин
 
82'
 
Сарджент Джош
Фогт Кевин
82'
Кор Доминик
Камада Даити
 
90'
Пасьенса Гонсало
Андре Силва
 
90'
 
Вольтемаде Ник
Аугустинссон Людвиг
90'
Костич Филип
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 6
  • 6 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр
Вердер Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:5 Вердер Бундеслига
1/8 финала
5 Саарбрюккен
3 Карлсруэ
2 Кайзерслаутерн
5 Фортуна
3 Шальке 04
2 Герта
4 Бавария
3 Хоффенхайм
2 Байер Л
1 Штуттгарт
0 Ферль
1 Унион Берлин
3 Айнтрахт Фр
1 РБ Лейпциг
3 Вердер
2 Боруссия Д
1/4 финала
8 Саарбрюккен
7 Фортуна
0 Шальке 04
1 Бавария
3 Байер Л
1 Унион Берлин
2 Айнтрахт Фр
0 Вердер
1/2 финала
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Финал
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Новости матча
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Вердер
Айнтрахт Фр
84.7% (155)
Ничья
10.4% (19)
Вердер
4.9% (9)
2:1 Айнтрахт Фр
52.5% (96)
3:1 Айнтрахт Фр
8.2% (15)
1:0 Айнтрахт Фр
8.2% (15)
2:0 Айнтрахт Фр
7.1% (13)
1:1 Ничья
5.5% (10)
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