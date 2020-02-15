Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Волеренга
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Локомотив Москва
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +4 =6 -10Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга
Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде Тромсё 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Бранн Лиллестрём 0:0 Волеренга Волеренга 0:2 Стабек Одд 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Ранхейм Волеренга 0:4 Викинг Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс
Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит
Волеренга
5.1% (4)
Ничья
26.9% (21)
Локомотив Москва
67.9% (53)
1:2 Локомотив Москва
34.6% (27)
1:1 Ничья
21.8% (17)
0:2 Локомотив Москва
16.7% (13)
0:1 Локомотив Москва
9% (7)
1:3 Локомотив Москва
5.1% (4)
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