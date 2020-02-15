Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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Волеренга
 
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Локомотив Москва

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга
Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде Тромсё 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Бранн Лиллестрём 0:0 Волеренга Волеренга 0:2 Стабек Одд 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Ранхейм Волеренга 0:4 Викинг Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс
Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Волеренга - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 18.02.2020, осталось 2 дня 16 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Волеренга - Локомотив Москва
    Волеренга
    5.1% (4)
    Ничья
    26.9% (21)
    Локомотив Москва
    67.9% (53)
    1:2 Локомотив Москва
    34.6% (27)
    1:1 Ничья
    21.8% (17)
    0:2 Локомотив Москва
    16.7% (13)
    0:1 Локомотив Москва
    9% (7)
    1:3 Локомотив Москва
    5.1% (4)
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