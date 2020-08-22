Цинциннати
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Nippert Stadium
Ди Си Юнайтед
13' Желтая карточкаДепланье Матье
35' Желтая карточкаКаноуз Расселл
37' Желтая карточкаСтанко Калеб
96
Гутман
Эндрю
11
Де
Йонг
Сим
33
Станко
Калеб
24
Амайя
Фрэнки
7
Кубо
Юя
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
11
Асад
Ямиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
22 Йоу ГриффинНападающий
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
13'
35'
37'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Юя
|1
|0.25
|2.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.25
|3.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федерико Игуаин
|2
|0.5
|2.
|Брийян Фредерик
|1
|0.25
|3.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|4.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|3
|0
|2.
|Станко Калеб
|2
|0
|3.
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|4.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морено Хуниор
|1
|1
|2.
|Каноуз Расселл
|2
|0
|3.
|Фелипе
|2
|0
|4.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|5.
|Брийян Фредерик
|1
|0
|6.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|7.
|Асад Ямиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру
Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами
Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ди Си Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1