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Цинциннати
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
13' Желтая карточка
Депланье Матье
35' Желтая карточка
Каноуз Расселл
37' Желтая карточка
Станко Калеб
59'
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
11
Де
Йонг
Сим
33
Станко
Калеб
24
Амайя
Фрэнки
36
Гайаю
Джозеф-Клод
7
Кубо
Юя
10
Локадия
Юрген
24
Хамид
Билл
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
31
Грессель
Юлиан
4
Каноуз
Расселл
11
Асад
Ямиль
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
8
Сегура
Улисес
9
Камара
Ола
Цинциннати
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-5-2

Ход матча

13'
Депланье Матье
 
35'
 
Каноуз Расселл
37'
Станко Калеб
 
46'
Крус Аллан
Де Йонг Сим
 

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.25
2. Амайя Фрэнки 1 0.25
3. Регаттен Адриен 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.5
2. Брийян Фредерик 1 0.25
3. Бирнбом Стив 0 0
4. Фелипе 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 3 0
2. Станко Калеб 2 0
3. Амайя Фрэнки 2 0
4. Эйлаш Фатей 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Морено Хуниор 1 1
2. Каноуз Расселл 2 0
3. Фелипе 2 0
4. Федерико Игуаин 1 0
5. Брийян Фредерик 1 0
6. Грессель Юлиан 1 0
7. Асад Ямиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру
Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами
Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ди Си Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Станко Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 1.99
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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