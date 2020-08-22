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Цинциннати
0:0
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
13' Желтая карточка
Депланье Матье
35' Желтая карточка
Каноуз Расселл
37' Желтая карточка
Станко Калеб
88' Желтая карточка
Флорес Эдисон
90' Желтая карточка
Mohamed Abu Hasheesh
90'+4
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
11
Де
Йонг
Сим
33
Станко
Калеб
24
Амайя
Фрэнки
36
Гайаю
Джозеф-Клод
7
Кубо
Юя
10
Локадия
Юрген
24
Хамид
Билл
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
31
Грессель
Юлиан
4
Каноуз
Расселл
11
Асад
Ямиль
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
8
Сегура
Улисес
9
Камара
Ола
Цинциннати
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-5-2

Ход матча

13'
Депланье Матье
 
35'
 
Каноуз Расселл
37'
Станко Калеб
 
46'
Крус Аллан
Де Йонг Сим
 
60'
 
Флорес Эдисон
Камара Ола
67'
Регаттен Адриен
Станко Калеб
 
75'
 
Мора Хосеф
Паредес Кевин
75'
 
Федерико Игуаин
Асад Ямиль
87'
 
Mohamed Abu Hasheesh
Брийян Фредерик
87'
 
Йоу Гриффин
Грессель Юлиан
88'
 
Флорес Эдисон
90'
 
Mohamed Abu Hasheesh

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.25
2. Амайя Фрэнки 1 0.25
3. Регаттен Адриен 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.5
2. Брийян Фредерик 1 0.25
3. Бирнбом Стив 0 0
4. Фелипе 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 3 0
2. Станко Калеб 2 0
3. Амайя Фрэнки 2 0
4. Эйлаш Фатей 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Морено Хуниор 1 1
2. Каноуз Расселл 2 0
3. Фелипе 2 0
4. Федерико Игуаин 1 0
5. Брийян Фредерик 1 0
6. Флорес Эдисон 1 0
7. Грессель Юлиан 1 0
8. Асад Ямиль 1 0
9. Mohamed Abu Hasheesh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру
Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами
Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ди Си Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Станко Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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