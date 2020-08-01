Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Лион
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|3
|0.43
|2.
|Игуаин Гонсало
|2
|0.29
|3.
|Роналду Криштиану
|2
|0.29
|4.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.14
|5.
|Матуиди Блез
|1
|0.14
|6.
|Ремзи Аарон
|1
|0.14
|7.
|Коста Дуглас
|1
|0.14
|8.
|Бернардески Федерико
|1
|0.14
|9.
|Алекс Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|5 (1)
|0.71
|2.
|Ауа Уссем
|1
|0.14
|3.
|Тусар Люка
|1
|0.14
|4.
|Траоре Бертран
|1
|0.14
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.14
|6.
|Терье Мартен
|1
|0.14
|7.
|Дюбуа Лео
|0
|0
|8.
|Корне Максвелл
|0
|0
|9.
|Дембеле Мусса II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|2.
|Матуиди Блез
|2
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|4.
|Коста Дуглас
|1
|0
|5.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Коне Юссуф
|2
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|4.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|7.
|Корне Максвелл
|1
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|Лион
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус
Лион Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
0 РБ Лейпциг
0 Атлетико М
— Аталанта
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Ювентус - Лион
Исход игры
Ювентус
93.8% (90)
Ничья
5.2% (5)
Лион
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.21% (42)
Меньше
55.79% (53)
Обе команды забьют
Да
43.16% (41)
Нет
56.84% (54)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
38.5% (37)
2:1 Ювентус
29.2% (28)
1:0 Ювентус
12.5% (12)
3:1 Ювентус
8.3% (8)
3:0 Ювентус
4.2% (4)
1:1 Ничья
3.1% (3)
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