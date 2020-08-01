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Ювентус
 
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Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 3 0.43
2. Игуаин Гонсало 2 0.29
3. Роналду Криштиану 2 0.29
4. Куадрадо Хуан 1 0.14
5. Матуиди Блез 1 0.14
6. Ремзи Аарон 1 0.14
7. Коста Дуглас 1 0.14
8. Бернардески Федерико 1 0.14
9. Алекс Сандро 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (1) 0.71
2. Ауа Уссем 1 0.14
3. Тусар Люка 1 0.14
4. Траоре Бертран 1 0.14
5. Андерсен Йоаким 1 0.14
6. Терье Мартен 1 0.14
7. Дюбуа Лео 0 0
8. Корне Максвелл 0 0
9. Дембеле Мусса II 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 3 0
2. Матуиди Блез 2 0
3. Бонуччи Леонардо 1 0
4. Коста Дуглас 1 0
5. Бентанкур Родриго 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Коне Юссуф 2 0
3. Марсал Фернандо 1 0
4. Мендес Тьяго 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Дюбуа Лео 1 0
7. Корне Максвелл 1 0
8. Дембеле Мусса II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3)
 Лион 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус
Лион Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик
Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Лион 1:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 1:1 Лион Лига чемпионов Лион 0:1 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 2:1 Лион Лига Европы
Лион 0:1 Ювентус Лига Европы Ювентус 2:1 Лион Товарищеские матчи Ювентус 2:1 Лион Товарищеские матчи
1/8 финала
0 Реал Мадрид
1 Манчестер Сити
1 Лион
0 Ювентус
0 Челси
1 Бавария
0 Наполи
0 Барселона
0 Тоттенхэм
2 РБ Лейпциг
2 Атлетико М
0 Ливерпуль
2 Аталанта
0 Валенсия
1 Боруссия Д
1 ПСЖ
1/4 финала
?
?
?
?
0 РБ Лейпциг
0 Атлетико М
Аталанта
?
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Ювентус - Лион

Исход игры
Ювентус
93.8% (90)
Ничья
5.2% (5)
Лион
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.21% (42)
Меньше
55.79% (53)
Обе команды забьют
Да
43.16% (41)
Нет
56.84% (54)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
38.5% (37)
2:1 Ювентус
29.2% (28)
1:0 Ювентус
12.5% (12)
3:1 Ювентус
8.3% (8)
3:0 Ювентус
4.2% (4)
1:1 Ничья
3.1% (3)
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