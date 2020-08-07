Зизу просто не отдаст !
tiguntsevser #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жезус Габриэль
|6
|0.75
|2.
|Стерлинг Рахим
|6
|0.75
|3.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.25
|4.
|Фоден Фил
|2
|0.25
|5.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.25
|6.
|Марез Рияд
|1
|0.13
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.13
|8.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|9.
|Силва Бернарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|5
|0.63
|2.
|Родриго
|4
|0.5
|3.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.25
|4.
|Кроос Тони
|1
|0.13
|5.
|Каземиро Карлос
|1
|0.13
|6.
|Иско Аларкон
|1
|0.13
|7.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.13
|8.
|Модрич Лука
|1
|0.13
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
|10.
|Азар Эден
|0
|0
|11.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|12.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|2.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|3.
|Фоден Фил
|1
|1
|4.
|Браво Клаудио
|0
|1
|5.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|6.
|Отаменди Николас
|1
|0
|7.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|8.
|Канселу Жоау
|1
|0
|9.
|Силва Бернарду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Модрич Лука
|2
|0
|2.
|Вальверде Федерико
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|0
|1
|4.
|Кроос Тони
|1
|0
|5.
|Азар Эден
|1
|0
|6.
|Марсело Виера
|1
|0
|7.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|8.
|Каземиро Карлос
|1
|0
|9.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|10.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Реал Мадрид
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
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