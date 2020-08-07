Сильва слева прорвался к воротам, но в окружении соперников пробить по воротам не смог.

Замена в составе "Реала": вместо Даниэля Карвахаля на поле вышел Лукас Васкес.

Замена в составе "Реала": вместо Луки Модрича на поле вышел Федерико Вальверде.

Замена в составе "Реала": вместо Эдена Азара на поле вышел Лука Йович.

Кроос перед штрафной площадью сбил Де Брёйне. Восемнадцать метров до ворот.

82' Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Рахима Стерлинга на поле вышел Давид Сильва.

81' Модрич в центре поля ударил сзади по ногам Де Брёйне и получил первую жёлтую карточку в матче.

80' "Реал" завладел мячом. К воротам англичан подойти пока не удаётся.

79' Кроос исполнил подачу от углового флага. У противоположной бровки мяч догнал Уокер.

78' Навес Каземиро справа не дошёл до Бензема. Защитники Манчестер Сити" внимательно играют у своих ворот.

77' Жезус с двадцати двух метров пробил выше ворот.

76' Канселу слева вошёл в штрафную площадь, но обыграть Карвахаля с Каземиро не смог.

75' Гюндоган слева оказался в офсайде.

74' Уокер справа с дальней дистанции низом пробил в дальний угол. Куртуа растянулся на газоне и отбил мяч в сторону.

73' Де Брёйне от углового флага навесил на Стерлинга, который прицельный удар головой нанести не смог.

72' Стерлинг справа к воротам вывел Силву, но его удар с разворота успел заблокировать Милитао.

71' Дополнительного времени теперь не будет. "Реалу" для прохода в следующую стадию Лиги чемпионов нужно забивать два гола.

69' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

ЖЕЗУС!!! Варан неудачно скинул мяч головой в направлении Куртуа. Жезус играет на перехвате и одним касанием выводит англичан вперёд.

69' Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Фила Фодена на поле вышел Бернарду Силва.

68' Де Брёйне от углового флага навесил к ближней штанге. Испанцы выбили мяч к центральному кругу.

68' Жезуса партнёры справа вывели к воротам, но Куртуа сумел отразить удар бразильца под перекладину.

68' Асенсио сделал скидку на Бензема, который с линии штрафной площади пробил почти по центру поля. Эдерсон мяч поймал.

67' Гости разыграли угловой удар и с мячом отошли к центральному кругу.

66' Бензема по центру партнёры вывели к воротам, но под удар Карима с линии штрафной площади ногу успел подставиить Лапорт.

65' Бензема оказался в офсайде.

64' Жезус на чужой половине поля нарушил правила.

63' Замена в составе "Реала": вместо Родриго на поле вышел Марко Асенсио.

62' Де Брёйне справа сильно прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров к мячу не поспел.

61' Де Брёйне справа попытался вывести к воротам Фодена, но Менди сумел перехватить обостряющую передачу.

60' Де Брёйне исполнил угловой удар. Мяч от ворот выбил Родри.

59' Де Брёйне по центру убежал к чужим воротам, но Карвахаль успел помешать Кевина нанести прицельный удар.

58' После активного начала тайма команды решили немного подержать мяч в центре поля.

57' Бензема из выгодной позиции пробил немного выше перекладины.

56' Фоден перехватил мяч у чужой штрафной площади и сразу сделал пас в цент на Гюндогана. Илкай увиде6л слева одинокого Стерлинга и вывел его к воротам. Рахим не смог переиграть Куртуа.

55' Дальний удар Крооса пришёлся в Фернандиньо, который стоял на линии штрафной площади.

54' Жезус в центре поля сбил Менди.

53' Навес Карвахаля справа к воротам до партнёров не дошёл. Родри сыграл на перехвате.

52' Прострел Модрича справа в штрафную площадь заблокировал Канселу.

51' Уокер не позволил Менди продвинуться вперёд про левому флангу.

50' Снова Де Брёйне попытался закрутить мяч в ближний угол от углового флага. Куртуа выскочил к штанге и сумел отразить удар.

49' Де Брёйне от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова выбили мяч за пределы поля.

48' Стерлинг слева вышел один на один с г7олкипером, но удар в ближний угол Куртуа парировал.

47' Стерлинг слева ворвался в штрафную площадь и сделал пас пяткой на Канселу. Жоау прострелить в центр на партнёров не смог.