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  2. Матчи
Манчестер Сити
2:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
1:0
9' Гол
Стерлинг Рахим
1:1
28' Гол
Бензема Карим
2:1
68' Гол
Жезус Габриэль
81' Желтая карточка
Модрич Лука
84'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Фернандиньо
Фернандо
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
13
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
3
Милитао
Эдер
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
27
Родриго
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
Манчестер Сити
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

9'
Стерлинг Рахим
(Жезус Габриэль)
1:0
28'
1:1
Бензема Карим
(Родриго)
61'
 
Асенсио Марко
Родриго
67'
Силва Бернарду
Фоден Фил
 
68'
Жезус Габриэль
2:1
81'
 
Модрич Лука
81'
Сильва Давид
Стерлинг Рахим
 
83'
 
Васкес Лукас
Карвахаль Даниэль
83'
 
Вальверде Федерико
Модрич Лука
83'
 
Йович Лука
Азар Эден

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жезус Габриэль 6 0.75
2. Стерлинг Рахим 6 0.75
3. Гюндоган Илкай 2 0.25
4. Фоден Фил 2 0.25
5. Агуэро Серхио 2 (1) 0.25
6. Марез Рияд 1 0.13
7. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.13
8. Менди Бенджамин 0 0
9. Силва Бернарду 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 5 0.63
2. Родриго 4 0.5
3. Рамос Серхио 2 (1) 0.25
4. Кроос Тони 1 0.13
5. Каземиро Карлос 1 0.13
6. Иско Аларкон 1 0.13
7. Винисиус Жуниор 1 0.13
8. Модрич Лука 1 0.13
9. Марсело Виера 0 0
10. Азар Эден 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 3 0
2. Менди Бенджамин 3 0
3. Фоден Фил 1 1
4. Браво Клаудио 0 1
5. Де Брёйне Кевин 1 0
6. Отаменди Николас 1 0
7. Родри Эрнандес 1 0
8. Канселу Жоау 1 0
9. Силва Бернарду 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Модрич Лука 2 0
2. Вальверде Федерико 2 0
3. Рамос Серхио 0 1
4. Кроос Тони 1 0
5. Азар Эден 1 0
6. Марсело Виера 1 0
7. Куртуа Тибо 1 0
8. Каземиро Карлос 1 0
9. Варан Рафаэль 1 0
10. Карвахаль Даниэль 1 0
11. Винисиус Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 5.88% (1) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Реал Мадрид 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут
Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов
Манчестер Сити 1:4 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:2 Манчестер Сити Лига чемпионов
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    87'
    Кроос перед штрафной площадью сбил Де Брёйне. Восемнадцать метров до ворот.
  • Замена
    86'
    Замена в составе "Реала": вместо Эдена Азара на поле вышел Лука Йович.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Реала": вместо Луки Модрича на поле вышел Федерико Вальверде.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Реала": вместо Даниэля Карвахаля на поле вышел Лукас Васкес.
  • 83'
    Сильва слева прорвался к воротам, но в окружении соперников пробить по воротам не смог.
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  • Замена
    82'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Рахима Стерлинга на поле вышел Давид Сильва.
  • Желтая карточка
    81'
    Модрич в центре поля ударил сзади по ногам Де Брёйне и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 80'
    "Реал" завладел мячом. К воротам англичан подойти пока не удаётся.
  • Угловой
    79'
    Кроос исполнил подачу от углового флага. У противоположной бровки мяч догнал Уокер.
  • 78'
    Навес Каземиро справа не дошёл до Бензема. Защитники Манчестер Сити" внимательно играют у своих ворот.
  • 77'
    Жезус с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 76'
    Канселу слева вошёл в штрафную площадь, но обыграть Карвахаля с Каземиро не смог.
  • Офсайд
    75'
    Гюндоган слева оказался в офсайде.
  • 74'
    Уокер справа с дальней дистанции низом пробил в дальний угол. Куртуа растянулся на газоне и отбил мяч в сторону.
  • Угловой
    73'
    Де Брёйне от углового флага навесил на Стерлинга, который прицельный удар головой нанести не смог.
  • 72'
    Стерлинг справа к воротам вывел Силву, но его удар с разворота успел заблокировать Милитао.
  • 71'
    Дополнительного времени теперь не будет. "Реалу" для прохода в следующую стадию Лиги чемпионов нужно забивать два гола.
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ЖЕЗУС!!! Варан неудачно скинул мяч головой в направлении Куртуа. Жезус играет на перехвате и одним касанием выводит англичан вперёд.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Фила Фодена на поле вышел Бернарду Силва.
  • Угловой
    68'
    Де Брёйне от углового флага навесил к ближней штанге. Испанцы выбили мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    68'
    Жезуса партнёры справа вывели к воротам, но Куртуа сумел отразить удар бразильца под перекладину.
  • Опасный момент
    68'
    Асенсио сделал скидку на Бензема, который с линии штрафной площади пробил почти по центру поля. Эдерсон мяч поймал.
  • Угловой
    67'
    Гости разыграли угловой удар и с мячом отошли к центральному кругу.
  • 66'
    Бензема по центру партнёры вывели к воротам, но под удар Карима с линии штрафной площади ногу успел подставиить Лапорт.
  • Офсайд
    65'
    Бензема оказался в офсайде.
  • 64'
    Жезус на чужой половине поля нарушил правила.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Реала": вместо Родриго на поле вышел Марко Асенсио.
  • 62'
    Де Брёйне справа сильно прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров к мячу не поспел.
  • 61'
    Де Брёйне справа попытался вывести к воротам Фодена, но Менди сумел перехватить обостряющую передачу.
  • Угловой
    60'
    Де Брёйне исполнил угловой удар. Мяч от ворот выбил Родри.
  • 59'
    Де Брёйне по центру убежал к чужим воротам, но Карвахаль успел помешать Кевина нанести прицельный удар.
  • 58'
    После активного начала тайма команды решили немного подержать мяч в центре поля.
  • 57'
    Бензема из выгодной позиции пробил немного выше перекладины.
  • Опасный момент
    56'
    Фоден перехватил мяч у чужой штрафной площади и сразу сделал пас в цент на Гюндогана. Илкай увиде6л слева одинокого Стерлинга и вывел его к воротам. Рахим не смог переиграть Куртуа.
  • 55'
    Дальний удар Крооса пришёлся в Фернандиньо, который стоял на линии штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    54'
    Жезус в центре поля сбил Менди.
  • 53'
    Навес Карвахаля справа к воротам до партнёров не дошёл. Родри сыграл на перехвате.
  • 52'
    Прострел Модрича справа в штрафную площадь заблокировал Канселу.
  • 51'
    Уокер не позволил Менди продвинуться вперёд про левому флангу.
  • Угловой
    50'
    Снова Де Брёйне попытался закрутить мяч в ближний угол от углового флага. Куртуа выскочил к штанге и сумел отразить удар.
  • Угловой
    49'
    Де Брёйне от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова выбили мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    48'
    Стерлинг слева вышел один на один с г7олкипером, но удар в ближний угол Куртуа парировал.
  • 47'
    Стерлинг слева ворвался в штрафную площадь и сделал пас пяткой на Канселу. Жоау прострелить в центр на партнёров не смог.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Манчестере!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 1:1.
  • Угловой
    45'
    Де Брёйне от углового флага закрутил мяч в ворота. Куртуа сыграл внимательно и мяч выбил.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Брых в первом тайме.
  • Офсайд
    45'
    Родриго справа выдал пас на Бензема, который по воротам бил из офсайда. Мяч прилетел точно в руки Эдерсону.
  • 44'
    Прострел Менди слева в центр штрафной площади не дошёл до Бензема. Лапорт сыграл на перехвате.
  • Опасный момент
    43'
    Фоден с восемнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • 42'
    Много борьбы стало в центре поля в концовке тайма. До ворот командам не удаётся добираться.
  • Судья
    40'
    Де Брёйне на чужой половине поля отобрал мяч и слева пошёл вперёд. У линии штрафной площади Карвахаль прихватил голландца за трусы, чего Брых не усмотрел.
  • Фол, нарушение
    39'
    Стерлинг на правом фланге атаки руками придержал Менди.
  • 38'
    Канселу слева вошёл в штрафную площадь и хлёстко пробил по воротам. Куртуа отбил мяч перед собой, но на добивании соперников не оказалось.
  • 37'
    "Манчестер Сити" после активного начала встречи к середине тайма отошёл в оборону. Лишь изредка хозяева стали выбираться на чужую половину поля.
  • Офсайд
    36'
    Бензема на левом фланге забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    35'
    Фернандиньо у центрального круга подтолкнул Азара в спину.
  • 34'
    Уокер справа прошёл вперёд и с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • 33'
    Канселу слева подачу на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 32'
    У Фоджена по центру не прошла передача низом в штрафную площадь на Жезуса.
  • Фол, нарушение
    31'
    Карвахаль в центре поля толкнул в спину Жезуса.
  • 30'
    Минимальное преимущество по сумме двух матчей сохраняется за англичанами. Час игрового времени  впереди.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БЕНЗЕМА!!! Родриго справа навесил точно на голову Бензема, который поразил ближний угол ворот.
  • 28'
    Матч Лиги чемпионов без зрителей смотрится странно, но таковы реалии спортивной жизни в период пандемии.
  • Офсайд
    27'
    Бензема оказался в офсайде.
  • 26'
    Канселу слева рванул вперёд, а Стерлинг сделал пас за спину партнёру. Мяч покатился за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    25'
    Жезус в центре поля сбил Родриго.
  • Опасный момент
    24'
    Азар справа с двадцати метров нанёс плотный удар низом в ближний угол. Эдерсон прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • Угловой
    23'
    Разыграли гости угловой удар. Доставить мяч к воротам не удалось.
  • Опасный момент
    22'
    Азар слева выкатил мяч в центр на Бензема. Карим развернулся и с линии штрафной площади пробил в правый угол. Эдерсон в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 20'
    Менди слева прошёл вперёд, но сам не стал исполнять навес к воротам, а откатил мяч назад на Азара. Эден острого продолжения атаки не нашёл.
  • 19'
    Стерлинг справа прорвался к воротам, но Каземиро в рискованном подкате сумел выбить мяч у Рахима.
  • 18'
    Испанцы с мячом перебрались на чужую половину поля. На навес Карвахаля справа Эдерсон выдвинулся вперёд и поймал мяч.
  • Опасный момент
    17'
    Стерлинг справа с двадцати одного метра пробил в считанных сантиметрах над перекладиной.
  • 16'
    Гюндоган справа покатил мяч в центр штрафной площади, но там первым на мяче оказался Карвахаль. Пока моменты возникают только у ворот испанцев.
  • 15'
    Милитао ошибается у своей штрафной площади. Стерлинг перехватывает мяч, но здесь защитник "Реала" смог удачно вступить в отбор.
  • 14'
    Напомню, что в первом февральском матче в Мадриде победили англичане со счётом 2:1.
  • 12'
    Гюндоган с линии штрафной площади пробило по воротам, но на пути мяча оказался Варан.
  • 11'
    Задача "Реала" остаётся прежней - нужно забивать два гола, только теперь это приведёт к дополнительному времени.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СТЕРЛИНГ!!! Грубейшая ошибка в своей штрафной площади обернулась большой неприятностью. Жезус отобрал мяч у защитника Реала и сделал пас в центр на Стерлинга, который легко пробил мимо Куртуа с семи метров.
  • Угловой
    8'
    Де Брёйне от углового флага навесил к линии штрафной площади, что явилось неожиданностью для партнёров. Мяч был отправлен назад до Эдерсона.
  • 7'
    Де Брёйне с дальней дистанции пробил по воротам и заработал первый угловой удар в матче.
  • 6'
    Обе команды здорово играют на перехватах. Длинные забросы вперёд в обе стороны не проходят.
  • 5'
    Карвахаль справа прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Бензема. Карим при приёме сыграл\ неудачно.
  • 4'
    Менди с Азаром организовали первый выпад вперёд по левому флангу. Передач в центр сделано не было.
  • 3'
    "Реал" начал матч с контроля мяча в своей штрафной площади. Англичане сразу же начали обозначать прессинг по всему полю.
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Реал" - в розовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Этихад Стэдиум"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид

Исход игры
Манчестер Сити
64% (110)
Ничья
21.5% (37)
Реал Мадрид
14.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
78.11% (132)
Меньше
21.89% (37)
Обе команды забьют
Да
86.39% (146)
Нет
13.61% (23)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
44.8% (77)
1:1 Ничья
11% (19)
2:2 Ничья
9.3% (16)
1:2 Реал Мадрид
9.3% (16)
3:1 Манчестер Сити
5.8% (10)
2:0 Манчестер Сити
4.7% (8)
1:0 Манчестер Сити
3.5% (6)
0:2 Реал Мадрид
1.7% (3)
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