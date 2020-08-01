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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 5 0.71
2. Жезус Габриэль 5 0.71
3. Гюндоган Илкай 2 0.29
4. Фоден Фил 2 0.29
5. Агуэро Серхио 2 (1) 0.29
6. Марез Рияд 1 0.14
7. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.14
8. Менди Бенджамин 0 0
9. Силва Бернарду 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.57
2. Родриго 4 0.57
3. Рамос Серхио 2 (1) 0.29
4. Кроос Тони 1 0.14
5. Каземиро Карлос 1 0.14
6. Иско Аларкон 1 0.14
7. Винисиус Жуниор 1 0.14
8. Модрич Лука 1 0.14
9. Марсело Виера 0 0
10. Азар Эден 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 3 0
2. Менди Бенджамин 3 0
3. Фоден Фил 1 1
4. Браво Клаудио 0 1
5. Де Брёйне Кевин 1 0
6. Отаменди Николас 1 0
7. Родри Эрнандес 1 0
8. Канселу Жоау 1 0
9. Силва Бернарду 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Модрич Лука 2 0
2. Вальверде Федерико 2 0
3. Рамос Серхио 0 1
4. Кроос Тони 1 0
5. Азар Эден 1 0
6. Марсело Виера 1 0
7. Куртуа Тибо 1 0
8. Каземиро Карлос 1 0
9. Варан Рафаэль 1 0
10. Карвахаль Даниэль 1 0
11. Винисиус Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 5.88% (1) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Реал Мадрид 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут
Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов
Манчестер Сити 1:4 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:2 Манчестер Сити Лига чемпионов
1/8 финала
0 Реал Мадрид
1 Манчестер Сити
1 Лион
0 Ювентус
0 Челси
1 Бавария
0 Наполи
0 Барселона
0 Тоттенхэм
2 РБ Лейпциг
2 Атлетико М
0 Ливерпуль
2 Аталанта
0 Валенсия
1 Боруссия Д
1 ПСЖ
1/4 финала
?
?
?
?
0 РБ Лейпциг
0 Атлетико М
Аталанта
?
1/2 финала
?
?
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2020, осталось 2 дня 20 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 99
    Манчестер Сити 65.7% (65)
    X 25.3% (25)
    Реал Мадрид 9.1% (9)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид

    Исход игры
    Манчестер Сити
    65.7% (65)
    Ничья
    25.3% (25)
    Реал Мадрид
    9.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (72)
    Меньше
    26.53% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (86)
    Нет
    12.24% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    45.5% (45)
    1:1 Ничья
    16.2% (16)
    2:2 Ничья
    8.1% (8)
    1:2 Реал Мадрид
    7.1% (7)
    3:1 Манчестер Сити
    5.1% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    5.1% (5)
    2:0 Манчестер Сити
    4% (4)
    3:2 Манчестер Сити
    2% (2)
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