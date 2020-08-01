Манчестер Сити
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Стадион: Этихад Стэдиум
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|5
|0.71
|2.
|Жезус Габриэль
|5
|0.71
|3.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.29
|4.
|Фоден Фил
|2
|0.29
|5.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.29
|6.
|Марез Рияд
|1
|0.14
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.14
|8.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|9.
|Силва Бернарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.57
|2.
|Родриго
|4
|0.57
|3.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.29
|4.
|Кроос Тони
|1
|0.14
|5.
|Каземиро Карлос
|1
|0.14
|6.
|Иско Аларкон
|1
|0.14
|7.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.14
|8.
|Модрич Лука
|1
|0.14
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
|10.
|Азар Эден
|0
|0
|11.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|12.
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|2.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|3.
|Фоден Фил
|1
|1
|4.
|Браво Клаудио
|0
|1
|5.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|6.
|Отаменди Николас
|1
|0
|7.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|8.
|Канселу Жоау
|1
|0
|9.
|Силва Бернарду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Модрич Лука
|2
|0
|2.
|Вальверде Федерико
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|0
|1
|4.
|Кроос Тони
|1
|0
|5.
|Азар Эден
|1
|0
|6.
|Марсело Виера
|1
|0
|7.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|8.
|Каземиро Карлос
|1
|0
|9.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|10.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Реал Мадрид
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут
Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
0 РБ Лейпциг
0 Атлетико М
— Аталанта
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
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Финал
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид
Исход игры
Манчестер Сити
65.7% (65)
Ничья
25.3% (25)
Реал Мадрид
9.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (72)
Меньше
26.53% (26)
Обе команды забьют
Да
87.76% (86)
Нет
12.24% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
45.5% (45)
1:1 Ничья
16.2% (16)
2:2 Ничья
8.1% (8)
1:2 Реал Мадрид
7.1% (7)
3:1 Манчестер Сити
5.1% (5)
1:0 Манчестер Сити
5.1% (5)
2:0 Манчестер Сити
4% (4)
3:2 Манчестер Сити
2% (2)
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