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Барселона
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Наполи
0' 1'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
20
Роберто
Серхи
4
Ракитич
Иван
21
Де
Йонг
Френки
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
17
Гризманн
Антуан
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
Барселона
4-3-3
Наполи
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 3 0.43
2. Месси Лионель 2 0.29
3. Гризманн Антуан 2 0.29
4. Перес Карлес 1 0.14
5. Ансу Фати 1 0.14
6. Видаль Артуро 0 0
7. Мело Артур 0 0
8. Семеду Нелсон 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 6 (2) 0.86
2. Милик Аркадиуш 3 (1) 0.43
3. Инсинье Лоренцо 1 0.14
4. Льоренте Фернандо 1 0.14
5. Лосано Ирвин 1 0.14
6. Ди Лоренцо Джованни 0 0
7. Кальехон Хосе 0 0
8. Малку Кевин 0 0
9. Зелиньски Петр 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 1
2. Пике Херард 3 0
3. Бускетс Серхио 3 0
4. Месси Лионель 2 0
5. Гризманн Антуан 2 0
6. Семеду Нелсон 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Альба Жорди 1 0
9. Роберто Серхи 1 0
10. Ленгле Клеман 1 0
11. Дембеле Усман 1 0
12. Фирпо Жуниор 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Льоренте Фернандо 2 0
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Руй Мариу 2 0
4. Инсинье Лоренцо 1 0
5. Малку Кевин 1 0
6. Фабиан Руис 1 0
7. Милик Аркадиуш 1 0
8. Аллан Маркес 1 0
9. Зелиньски Петр 1 0
10. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Наполи 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол
Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи
Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче

Последние игры между собой

Барселона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Наполи 1:1 Барселона Лига чемпионов Барселона 4:0 Наполи Товарищеские матчи Барселона 2:1 Наполи Товарищеские матчи Барселона 0:1 Наполи Товарищеские матчи
Барселона 5:0 Наполи Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Наполи начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Барселона 0:0 Наполи

Исход игры
Барселона
95% (153)
Ничья
3.1% (5)
Наполи
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.66% (99)
Меньше
37.34% (59)
Обе команды забьют
Да
62.66% (99)
Нет
37.34% (59)
Популярный счёт
2:1 Барселона
41% (66)
2:0 Барселона
29.8% (48)
3:1 Барселона
13.7% (22)
1:0 Барселона
5% (8)
1:2 Наполи
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:0 Барселона
1.2% (2)
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