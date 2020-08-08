Барселона не впечатляет, поэтому ставлю на 2:2 Наполи проходит дальше, Сетьена увольняют... Ещё
Алексей Антоненко #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|3
|0.43
|2.
|Месси Лионель
|2
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|2
|0.29
|4.
|Перес Карлес
|1
|0.14
|5.
|Ансу Фати
|1
|0.14
|6.
|Видаль Артуро
|0
|0
|7.
|Мело Артур
|0
|0
|8.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|6 (2)
|0.86
|2.
|Милик Аркадиуш
|3 (1)
|0.43
|3.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.14
|4.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.14
|5.
|Лосано Ирвин
|1
|0.14
|6.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|7.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|8.
|Малку Кевин
|0
|0
|9.
|Зелиньски Петр
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|1
|2.
|Пике Херард
|3
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|4.
|Месси Лионель
|2
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|6.
|Семеду Нелсон
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Альба Жорди
|1
|0
|9.
|Роберто Серхи
|1
|0
|10.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|11.
|Дембеле Усман
|1
|0
|12.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Руй Мариу
|2
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|5.
|Малку Кевин
|1
|0
|6.
|Фабиан Руис
|1
|0
|7.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|8.
|Аллан Маркес
|1
|0
|9.
|Зелиньски Петр
|1
|0
|10.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Наполи
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)