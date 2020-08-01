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Барселона
 
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Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 3 0.43
2. Месси Лионель 2 0.29
3. Гризманн Антуан 2 0.29
4. Перес Карлес 1 0.14
5. Ансу Фати 1 0.14
6. Видаль Артуро 0 0
7. Мело Артур 0 0
8. Семеду Нелсон 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 6 (2) 0.86
2. Милик Аркадиуш 3 (1) 0.43
3. Инсинье Лоренцо 1 0.14
4. Льоренте Фернандо 1 0.14
5. Лосано Ирвин 1 0.14
6. Ди Лоренцо Джованни 0 0
7. Кальехон Хосе 0 0
8. Малку Кевин 0 0
9. Зелиньски Петр 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 1
2. Пике Херард 3 0
3. Бускетс Серхио 3 0
4. Месси Лионель 2 0
5. Гризманн Антуан 2 0
6. Семеду Нелсон 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Альба Жорди 1 0
9. Роберто Серхи 1 0
10. Ленгле Клеман 1 0
11. Дембеле Усман 1 0
12. Фирпо Жуниор 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Льоренте Фернандо 2 0
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Руй Мариу 2 0
4. Инсинье Лоренцо 1 0
5. Малку Кевин 1 0
6. Фабиан Руис 1 0
7. Милик Аркадиуш 1 0
8. Аллан Маркес 1 0
9. Зелиньски Петр 1 0
10. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Наполи 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол
Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи
Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче

Последние игры между собой

Барселона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Наполи 1:1 Барселона Лига чемпионов Барселона 4:0 Наполи Товарищеские матчи Барселона 2:1 Наполи Товарищеские матчи Барселона 0:1 Наполи Товарищеские матчи
Барселона 5:0 Наполи Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Барселона 93.2% (69)
    X 5.4% (4)
    Наполи 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Барселона - Наполи

    Исход игры
    Барселона
    93.2% (69)
    Ничья
    5.4% (4)
    Наполи
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.64% (45)
    Меньше
    38.36% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    63.01% (46)
    Нет
    36.99% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    36.5% (27)
    2:0 Барселона
    31.1% (23)
    3:1 Барселона
    17.6% (13)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
    1:0 Барселона
    2.7% (2)
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