Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|3
|0.43
|2.
|Месси Лионель
|2
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|2
|0.29
|4.
|Перес Карлес
|1
|0.14
|5.
|Ансу Фати
|1
|0.14
|6.
|Видаль Артуро
|0
|0
|7.
|Мело Артур
|0
|0
|8.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|6 (2)
|0.86
|2.
|Милик Аркадиуш
|3 (1)
|0.43
|3.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.14
|4.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.14
|5.
|Лосано Ирвин
|1
|0.14
|6.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|7.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|8.
|Малку Кевин
|0
|0
|9.
|Зелиньски Петр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|1
|2.
|Пике Херард
|3
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|4.
|Месси Лионель
|2
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|6.
|Семеду Нелсон
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Альба Жорди
|1
|0
|9.
|Роберто Серхи
|1
|0
|10.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|11.
|Дембеле Усман
|1
|0
|12.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Руй Мариу
|2
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|5.
|Малку Кевин
|1
|0
|6.
|Фабиан Руис
|1
|0
|7.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|8.
|Аллан Маркес
|1
|0
|9.
|Зелиньски Петр
|1
|0
|10.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Наполи
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол
Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи
Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче
Последние игры между собой
Барселона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Прогнозы на матч Барселона - Наполи
Исход игры
Барселона
93.2% (69)
Ничья
5.4% (4)
Наполи
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (45)
Меньше
38.36% (28)
Обе команды забьют
Да
63.01% (46)
Нет
36.99% (27)
Популярный счёт
2:1 Барселона
36.5% (27)
2:0 Барселона
31.1% (23)
3:1 Барселона
17.6% (13)
1:1 Ничья
4.1% (3)
1:0 Барселона
2.7% (2)
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