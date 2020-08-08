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Приветствую всех любителей футбола! Долгожданная Лига чемпионов вернулась на европейские поля. В ответном матче сегодня встретятся "Бавария" и "Челси". Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 0:3, так что шансов на выход в следующий раунд у лондонцев не так уж и много. Но все же есть возможность побороться за выход или хотя бы показать достойную игру. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!