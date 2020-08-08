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Бавария
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Нойер
Мануэль
32
Киммих
Йозуа
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
18
Горетцка
Леон
6
Тьяго
Алькантара
22
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
14
Перишич
Иван
9
Левандовски
Роберт
13
Кабальеро
Вилли
24
Джеймс
Рис
III
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
8
Баркли
Росс
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
20
Хадсон-Одои
Каллум
9
Абрахам
Тэмми
19
Маунт
Мэйсон
Бавария
4-2-3-1
Челси
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 11 (1) 1.57
2. Гнабри Серж 6 0.86
3. Толиссо Корентен 2 0.29
4. Мюллер Томас 2 0.29
5. Коман Кингсли 2 0.29
6. Перишич Иван 1 0.14
7. Коутиньо Филиппе 1 0.14
8. Горетцка Леон 1 0.14
9. Киммих Йозуа 1 0.14
10. Альфонсо Дэвис 0 0
11. Тьяго Алькантара 0 0
12. Павар Бенджамин 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 2 0.29
2. Аспиликуэта Сесар 2 0.29
3. Жоржиньо II 2 (2) 0.29
4. Виллиан Боргес 1 0.14
5. Пулишич Кристиан 1 0.14
6. Ковачич Матео 1 0.14
7. Бачуайи Миши 1 0.14
8. Джеймс Рис III 1 0.14
9. Зума Курт 0 0
10. Эмерсон Палмиери 0 0
11. Томори Фикайо 0 0
12. Хадсон-Одои Каллум 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 2 0
2. Киммих Йозуа 2 0
3. Нойер Мануэль 1 0
4. Гнабри Серж 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 3 0
2. Аспиликуэта Сесар 2 0
3. Зума Курт 2 0
4. Алонсо Маркос 0 1
5. Жиру Оливье 1 0
6. Аррисабалага Кепа 1 0
7. Канте Н'Голо 1 0
8. Томори Фикайо 1 0
9. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 11.54% (3) 0 15.38% (4) 23.08% (6) 23.08% (6) 26.92% (7)
 Челси 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: + = -
Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург
Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм
Челси Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси
Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси

Последние игры между собой

Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Челси 0:3 Бавария Лига чемпионов Челси 2:3 Бавария Международный кубок чемпионов Бавария 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Бавария 1:1 Челси Лига чемпионов
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Долгожданная Лига чемпионов вернулась на европейские поля. В ответном матче сегодня встретятся "Бавария" и "Челси". Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 0:3, так что шансов на выход в следующий раунд у лондонцев не так уж и много. Но все же есть возможность побороться за выход или хотя бы показать достойную игру. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Бавария - Челси

Исход игры
Бавария
87.7% (142)
Ничья
6.8% (11)
Челси
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
70.63% (113)
Меньше
29.38% (47)
Обе команды забьют
Да
71.25% (114)
Нет
28.75% (46)
Популярный счёт
2:1 Бавария
36.4% (59)
3:1 Бавария
19.8% (32)
2:0 Бавария
17.9% (29)
1:0 Бавария
6.2% (10)
1:1 Ничья
4.3% (7)
3:0 Бавария
3.1% (5)
1:2 Челси
1.9% (3)
4:2 Бавария
1.9% (3)
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