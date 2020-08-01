Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|11 (1)
|1.57
|2.
|Гнабри Серж
|6
|0.86
|3.
|Толиссо Корентен
|2
|0.29
|4.
|Мюллер Томас
|2
|0.29
|5.
|Коман Кингсли
|2
|0.29
|6.
|Перишич Иван
|1
|0.14
|7.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.14
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.14
|9.
|Киммих Йозуа
|1
|0.14
|10.
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|11.
|Тьяго Алькантара
|0
|0
|12.
|Павар Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|2
|0.29
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.29
|3.
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.29
|4.
|Виллиан Боргес
|1
|0.14
|5.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.14
|6.
|Ковачич Матео
|1
|0.14
|7.
|Бачуайи Миши
|1
|0.14
|8.
|Джеймс Рис III
|1
|0.14
|9.
|Зума Курт
|0
|0
|10.
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|11.
|Томори Фикайо
|0
|0
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|2
|0
|3.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|4.
|Гнабри Серж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|3
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|3.
|Зума Курт
|2
|0
|4.
|Алонсо Маркос
|0
|1
|5.
|Жиру Оливье
|1
|0
|6.
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|8.
|Томори Фикайо
|1
|0
|9.
|Джеймс Рис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|11.54% (3)
|0
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|Челси
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: + = -Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург
Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм
Челси Последние 20 матчей: + = -Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси
Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси
Последние игры между собой
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Прогнозы на матч Бавария - Челси
Исход игры
Бавария
86.8% (66)
Ничья
7.9% (6)
Челси
5.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.67% (56)
Меньше
25.33% (19)
Обе команды забьют
Да
74.67% (56)
Нет
25.33% (19)
Популярный счёт
2:1 Бавария
40.8% (31)
3:1 Бавария
19.7% (15)
2:0 Бавария
14.5% (11)
1:0 Бавария
5.3% (4)
3:0 Бавария
3.9% (3)
1:1 Ничья
3.9% (3)
2:2 Ничья
2.6% (2)
1:2 Челси
2.6% (2)
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