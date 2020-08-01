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Челси

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 11 (1) 1.57
2. Гнабри Серж 6 0.86
3. Толиссо Корентен 2 0.29
4. Мюллер Томас 2 0.29
5. Коман Кингсли 2 0.29
6. Перишич Иван 1 0.14
7. Коутиньо Филиппе 1 0.14
8. Горетцка Леон 1 0.14
9. Киммих Йозуа 1 0.14
10. Альфонсо Дэвис 0 0
11. Тьяго Алькантара 0 0
12. Павар Бенджамин 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 2 0.29
2. Аспиликуэта Сесар 2 0.29
3. Жоржиньо II 2 (2) 0.29
4. Виллиан Боргес 1 0.14
5. Пулишич Кристиан 1 0.14
6. Ковачич Матео 1 0.14
7. Бачуайи Миши 1 0.14
8. Джеймс Рис III 1 0.14
9. Зума Курт 0 0
10. Эмерсон Палмиери 0 0
11. Томори Фикайо 0 0
12. Хадсон-Одои Каллум 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 2 0
2. Киммих Йозуа 2 0
3. Нойер Мануэль 1 0
4. Гнабри Серж 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 3 0
2. Аспиликуэта Сесар 2 0
3. Зума Курт 2 0
4. Алонсо Маркос 0 1
5. Жиру Оливье 1 0
6. Аррисабалага Кепа 1 0
7. Канте Н'Голо 1 0
8. Томори Фикайо 1 0
9. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 11.54% (3) 0 15.38% (4) 23.08% (6) 23.08% (6) 26.92% (7)
 Челси 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: + = -
Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург
Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм
Челси Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси
Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси

Последние игры между собой

Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Челси 0:3 Бавария Лига чемпионов Челси 2:3 Бавария Международный кубок чемпионов Бавария 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Бавария 1:1 Челси Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Бавария 86.8% (66)
    X 7.9% (6)
    Челси 5.3% (4)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Бавария - Челси

    Исход игры
    Бавария
    86.8% (66)
    Ничья
    7.9% (6)
    Челси
    5.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.67% (56)
    Меньше
    25.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    74.67% (56)
    Нет
    25.33% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    40.8% (31)
    3:1 Бавария
    19.7% (15)
    2:0 Бавария
    14.5% (11)
    1:0 Бавария
    5.3% (4)
    3:0 Бавария
    3.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.9% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
    1:2 Челси
    2.6% (2)
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