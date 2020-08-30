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Филадельфия Юнион
4:1
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
7' Гол
Пржибылко Каспер
10' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
2:0
16' Гол
Пржибылко Каспер
19' Желтая карточка
Фелипе
3:0
21' Гол
Сантос Сержио II
56' Желтая карточка
Мбезо Оливье
4:0
61' Гол
Ааронсон Бренден
4:1
63' Гол
Грессель Юлиан
69' Желтая карточка
Илсиньо Перейра
80' Желтая карточка
Кривэлл Уоррен
87' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
90'+3
18
Блэйк
Андре
3
Эллиотт
Джек
5
Глеснес
Якоб
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
1
Сайц
Крис
44
Сьоберг
Аксель
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
31
Грессель
Юлиан
18
Фелипе
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
11
Асад
Ямиль
9
Камара
Ола
8
Сегура
Улисес
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Ди Си Юнайтед
3-4-1-2

Ход матча

7'
Пржибылко Каспер
1:0
10'
Мартинес Хосе Андрес
 
16'
Пржибылко Каспер
2:0
19'
 
Фелипе
21'
Сантос Сержио II
(Мартинес Хосе Андрес)
3:0
27'
Реал Мэттью
Вагнер Кай
 
46'
 
Йоу Гриффин
Асад Ямиль
46'
Кривэлл Уоррен
Мартинес Хосе Андрес
 
56'
Мбезо Оливье
 
57'
 
Сорга Эрик
Камара Ола
61'
Ааронсон Бренден
(Пржибылко Каспер)
4:0
63'
4:1
Грессель Юлиан
(Морено Хуниор)
64'
Вутен Эндрю
Пржибылко Каспер
 
64'
 
Абу Мохаммед
Морено Хуниор
64'
Илсиньо Перейра
Сантос Сержио II
 
69'
Илсиньо Перейра
 
79'
 
Ньеман Моузес
Грессель Юлиан
80'
Кривэлл Уоррен
 
87'
Монтейру Жамиру
 
88'
Де Врис Джек
Ааронсон Бренден
 

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 4 0.67
2. Бедойя Алехандро 1 0.17
3. Ааронсон Бренден 1 0.17
4. Илсиньо Перейра 1 0.17
5. Вагнер Кай 1 0.17
6. Сантос Сержио II 1 0.17
7. Гэддис Рэймон 0 0
8. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.33
2. Брийян Фредерик 1 0.17
3. Грессель Юлиан 1 0.17
4. Камара Ола 1 (1) 0.17
5. Морено Хуниор 0 0
6. Бирнбом Стив 0 0
7. Фелипе 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Мартинес Хосе Андрес 3 0
2. Монтейру Жамиру 3 0
3. Глеснес Якоб 2 0
4. Илсиньо Перейра 1 0
5. Бедойя Алехандро 1 0
6. Гэддис Рэймон 1 0
7. Кривэлл Уоррен 1 0
8. Эллиотт Джек 1 0
9. Маккензи Марк 1 0
10. Мбезо Оливье 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Фелипе 4 0
2. Морено Хуниор 1 1
3. Каноуз Расселл 2 0
4. Федерико Игуаин 1 0
5. Брийян Фредерик 1 0
6. Флорес Эдисон 1 0
7. Грессель Юлиан 1 0
8. Асад Ямиль 1 0
9. Бирнбом Стив 1 0
10. Mohamed Abu Hasheesh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4) 0
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 60% (3) 40% (2)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

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0.00 0.00 0.00
1.07 10.00 23.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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