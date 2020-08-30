Филадельфия Юнион
4:1
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Ди Си Юнайтед
1:0
7' ГолПржибылко Каспер
10' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
2:0
16' ГолПржибылко Каспер
19' Желтая карточкаФелипе
3:0
21' ГолСантос Сержио II
56' Желтая карточкаМбезо Оливье
4:0
61' ГолАаронсон Бренден
4:1
63' ГолГрессель Юлиан
69' Желтая карточкаИлсиньо Перейра
80' Желтая карточкаКривэлл Уоррен
87' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
18
Фелипе
11
Асад
Ямиль
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
18 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Полузащитник
-
25 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинНападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
7'
1:0
16'
2:0
19'
21'
56'
57'
61'
63'
4:1
69'
80'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|4
|0.67
|2.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.17
|3.
|Ааронсон Бренден
|1
|0.17
|4.
|Илсиньо Перейра
|1
|0.17
|5.
|Вагнер Кай
|1
|0.17
|6.
|Сантос Сержио II
|1
|0.17
|7.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|8.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федерико Игуаин
|2
|0.33
|2.
|Брийян Фредерик
|1
|0.17
|3.
|Грессель Юлиан
|1
|0.17
|4.
|Камара Ола
|1 (1)
|0.17
|5.
|Морено Хуниор
|0
|0
|6.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|7.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|2.
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|3.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|4.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|5.
|Бедойя Алехандро
|1
|0
|6.
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|7.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|8.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|9.
|Маккензи Марк
|1
|0
|10.
|Мбезо Оливье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|4
|0
|2.
|Морено Хуниор
|1
|1
|3.
|Каноуз Расселл
|2
|0
|4.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|5.
|Брийян Фредерик
|1
|0
|6.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|8.
|Асад Ямиль
|1
|0
|9.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|10.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|0
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|60% (3)
|40% (2)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1