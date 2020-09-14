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Лос-Анджелес
3:2
Перерыв

Стадион:
Портленд Тимберс
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
11
Сифуэнтес
Хосе
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
12
Кларк
Стив
15
Дювалл
Крис
18
Касканте
Хулио
13
Жупарич
Дарио
4
Вильяфана
Хорхе
17
Эбобисс
Жереми
22
Паредес
Кристиан
30
Уильямсон
Эрик
44
Лориа
Марвин
8
Валери
Диего
9
Мора
Фелипе
Лос-Анджелес
4-3-3
Портленд Тимберс
4-4-2

Ход матча

25'
0:1
Эбобисс Жереми
(Мора Фелипе)
37'
Кайе Марк-Энтони
(Райт-Филлипс Брэдли)
1:1
41'
Росси Диего
(Родригес Брайан II)
2:1
45'
Райт-Филлипс Брэдли
(Хинелья Франсиско)
3:1
45'
3:2
Эбобисс Жереми
(Вильяфана Хорхе)

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 9 (1) 1
2. Райт-Филлипс Брэдли 5 0.56
3. Кайе Марк-Энтони 2 0.22
4. Родригес Брайан II 1 0.11
5. Сифуэнтес Хосе 1 0.11
6. Мусовски Дэниел 1 0.11
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.11
8. Хинелья Франсиско 0 0
9. Блессинг Латиф 0 0
10. Найяр Энди 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0
Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбобисс Жереми 5 0.63
2. Мора Фелипе 3 0.38
3. Бланко Себастьян 2 0.25
4. Валери Диего 2 0.25
5. Незгода Ярослав 2 0.25
6. Уильямсон Эрик 1 0.13
7. Чара Диего 1 0.13
8. Вильяфана Хорхе 0 0
9. Чара Йимми 0 0
10. Туилома Билл 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Кайе Марк-Энтони 1 1
2. Блессинг Латиф 2 0
3. Атуэста Эдуард 2 0
4. Блэкмон Тристан 2 0
5. Харви Джордан 1 0
6. Якович Деян 1 0
7. Сисниего Пабло 1 0
8. Паласиос Диего 1 0
9. Сифуэнтес Хосе 1 0
10. Эль-Мунир Мохаммед 1 0
Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Чара Диего 3 0
2. Уильямсон Эрик 3 0
3. Жупарич Дарио 1 1
4. Вильяфана Хорхе 2 0
5. Дювалл Крис 2 0
6. Бланко Себастьян 1 0
7. Мабьяла Ларрис 1 0
8. Самбрано Ренсо 1 0
9. Паредес Кристиан 1 0
10. Бонилья Пабло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5) 17.65% (3)
 Портленд Тимберс 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс МЛС
Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс Открытый Кубок Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 2:3 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 3:2 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Портленд Тимберс
2.45
7.20
6.05
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 4.70 5.30
1.17 6.20 16.00
1.44 5.35 6.05
1.58 4.43 5.09
2.45 3.86 2.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
5.55 1.07 6.50 1.09 4.20 1.20 2.80 1.40 2.11 1.73 2.08 1.70 1.85 1.95 1.66 2.23 1.28 3.45 1.25 3.85 6.20 1.10 1.08 6.90 2.31 1.57 1.42 2.75 1.12 5.55 1.02 11.00
8.10 1.08 6.85 1.11 3.52 1.31 2.88 1.43 2.10 1.83 1.69 2.20 1.48 2.69 1.27 3.84 1.19 4.80 1.09 7.60
15.95 1.02 15.11 1.02 5.94 1.10 5.10 1.14 3.11 1.38 2.49 1.57 1.89 1.98 1.53 2.59 1.38 3.11 1.18 4.56 1.14 5.11 1.06 9.38 1.05 10.24 1.01 16.72 1.01 17.11
7.56 1.11 4.12 1.25 2.40 1.61 2.11 1.78 2.44 1.59 2.07 1.81 1.84 2.04 1.60 2.42 1.48 2.76 1.39 3.11 1.19 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 3.30 1.30 2.05 1.72 1.41 2.80 1.17 4.70
4.95 1.20 3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64
4.16 1.22 3.02 1.40 1.83 2.05 1.36 3.20 1.23 4.05 1.07 8.08 1.06 9.38
3.29 1.36 2.72 1.49 2.13 1.76 1.68 2.26 1.80 2.09 1.50 2.70 1.20 4.88
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.55 1.47 1.88 1.86 1.52 2.48
5.15 1.16 2.56 1.51 1.87 1.94 1.52 2.53 1.22 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 5.80
1.50 2.61
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
2.33 1.55
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