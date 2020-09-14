Лос-Анджелес
4:2
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Портленд Тимберс
0:1
25' ГолЭбобисс Жереми
1:1
37' ГолКайе Марк-Энтони
2:1
41' ГолРосси Диего
3:1
45' ГолРайт-Филлипс Брэдли
3:2
45' ГолЭбобисс Жереми
71' Желтая карточкаБонилья Пабло
83' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
4:2
90' ГолМусовски Дэниел
12
Кларк
Стив
15
Дювалл
Крис
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
15 Дювалл КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
25'
0:1
37'
41'
45'
45'
71'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|9 (1)
|1
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|5
|0.56
|3.
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0.22
|4.
|Мусовски Дэниел
|2
|0.22
|5.
|Родригес Брайан II
|1
|0.11
|6.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.11
|7.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.11
|8.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|9.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|10.
|Найяр Энди
|0
|0
|11.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбобисс Жереми
|5
|0.63
|2.
|Мора Фелипе
|3
|0.38
|3.
|Бланко Себастьян
|2
|0.25
|4.
|Валери Диего
|2
|0.25
|5.
|Незгода Ярослав
|2
|0.25
|6.
|Уильямсон Эрик
|1
|0.13
|7.
|Чара Диего
|1
|0.13
|8.
|Вильяфана Хорхе
|0
|0
|9.
|Чара Йимми
|0
|0
|10.
|Туилома Билл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|2.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|3.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|4.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|5.
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|6.
|Харви Джордан
|1
|0
|7.
|Якович Деян
|1
|0
|8.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|9.
|Паласиос Диего
|1
|0
|10.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чара Диего
|3
|0
|2.
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|3.
|Жупарич Дарио
|1
|1
|4.
|Вильяфана Хорхе
|2
|0
|5.
|Дювалл Крис
|2
|0
|6.
|Бонилья Пабло
|2
|0
|7.
|Бланко Себастьян
|1
|0
|8.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|9.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|10.
|Паредес Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Портленд Тимберс
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|—
|—
|—
|—
|5.55
|1.07
|6.50
|1.09
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.80
|1.40
|2.11
|1.73
|2.08
|1.70
|1.85
|1.95
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.25
|3.85
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.08
|6.90
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.08
|7.00
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|8.10
|1.08
|6.85
|1.11
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.10
|1.83
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.27
|3.84
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.09
|7.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|15.95
|1.02
|15.11
|1.02
|5.94
|1.10
|5.10
|1.14
|3.11
|1.38
|—
|—
|2.49
|1.57
|—
|—
|1.89
|1.98
|—
|—
|1.53
|2.59
|—
|—
|1.38
|3.11
|1.18
|4.56
|1.14
|5.11
|—
|—
|1.06
|9.38
|—
|—
|1.05
|10.24
|—
|—
|1.01
|16.72
|—
|—
|1.01
|17.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.56
|1.11
|—
|—
|4.12
|1.25
|2.40
|1.61
|2.11
|1.78
|2.44
|1.59
|2.07
|1.81
|1.84
|2.04
|1.60
|2.42
|1.48
|2.76
|1.39
|3.11
|—
|—
|2.56
|1.54
|2.13
|1.76
|1.68
|2.25
|1.46
|2.83
|1.34
|3.40
|1.68
|2.26
|1.41
|3.02
|1.59
|2.46
|1.25
|4.10
|1.14
|6.01
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.45
|1.28
|—
|—
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.17
|4.70
|—
|—
|—
|—
|4.95
|1.20
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.28
|3.64
|—
|—
|—
|—
|4.16
|1.22
|—
|—
|3.02
|1.40
|—
|—
|1.83
|2.05
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.23
|4.05
|1.07
|8.08
|1.06
|9.38
|3.29
|1.36
|2.72
|1.49
|2.13
|1.76
|1.68
|2.26
|1.80
|2.09
|1.50
|2.70
|1.20
|4.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—