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Лос-Анджелес
4:2
Конец матча

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
0:1
25' Гол
Эбобисс Жереми
1:1
37' Гол
Кайе Марк-Энтони
2:1
41' Гол
Росси Диего
3:1
45' Гол
Райт-Филлипс Брэдли
3:2
45' Гол
Эбобисс Жереми
71' Желтая карточка
Бонилья Пабло
83' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
4:2
90' Гол
Мусовски Дэниел
90'+6
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
11
Сифуэнтес
Хосе
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
12
Кларк
Стив
15
Дювалл
Крис
18
Касканте
Хулио
13
Жупарич
Дарио
4
Вильяфана
Хорхе
17
Эбобисс
Жереми
22
Паредес
Кристиан
30
Уильямсон
Эрик
44
Лориа
Марвин
8
Валери
Диего
9
Мора
Фелипе
Лос-Анджелес
4-3-3
Портленд Тимберс
4-4-2

Ход матча

25'
0:1
Эбобисс Жереми
(Мора Фелипе)
37'
Кайе Марк-Энтони
(Райт-Филлипс Брэдли)
1:1
41'
Росси Диего
(Родригес Брайан II)
2:1
45'
Райт-Филлипс Брэдли
(Хинелья Франсиско)
3:1
45'
3:2
Эбобисс Жереми
(Вильяфана Хорхе)
46'
 
Бонилья Пабло
Дювалл Крис
46'
 
Чара Йимми
Лориа Марвин
65'
Найяр Энди
Хинелья Франсиско
 
68'
 
Незгода Ярослав
Мора Фелипе
71'
 
Бонилья Пабло
80'
Мусовски Дэниел
Райт-Филлипс Брэдли
 
80'
Атуэста Эдуард
Родригес Брайан II
 
83'
Сифуэнтес Хосе
 
85'
 
Поло Энди
Валери Диего
90'
Мусовски Дэниел
(Кайе Марк-Энтони)
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 9 (1) 1
2. Райт-Филлипс Брэдли 5 0.56
3. Кайе Марк-Энтони 2 0.22
4. Мусовски Дэниел 2 0.22
5. Родригес Брайан II 1 0.11
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.11
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.11
8. Хинелья Франсиско 0 0
9. Блессинг Латиф 0 0
10. Найяр Энди 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0
Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбобисс Жереми 5 0.63
2. Мора Фелипе 3 0.38
3. Бланко Себастьян 2 0.25
4. Валери Диего 2 0.25
5. Незгода Ярослав 2 0.25
6. Уильямсон Эрик 1 0.13
7. Чара Диего 1 0.13
8. Вильяфана Хорхе 0 0
9. Чара Йимми 0 0
10. Туилома Билл 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Кайе Марк-Энтони 1 1
2. Блессинг Латиф 2 0
3. Атуэста Эдуард 2 0
4. Блэкмон Тристан 2 0
5. Сифуэнтес Хосе 2 0
6. Харви Джордан 1 0
7. Якович Деян 1 0
8. Сисниего Пабло 1 0
9. Паласиос Диего 1 0
10. Эль-Мунир Мохаммед 1 0
Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Чара Диего 3 0
2. Уильямсон Эрик 3 0
3. Жупарич Дарио 1 1
4. Вильяфана Хорхе 2 0
5. Дювалл Крис 2 0
6. Бонилья Пабло 2 0
7. Бланко Себастьян 1 0
8. Мабьяла Ларрис 1 0
9. Самбрано Ренсо 1 0
10. Паредес Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 4.76% (1) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Портленд Тимберс 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс МЛС
Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс Открытый Кубок Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.17 6.60 17.00
1.05 9.00 68.00
1.44 5.35 6.05
1.58 4.43 5.09
1.18 6.59 25.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
5.55 1.07 6.50 1.09 4.20 1.20 2.80 1.40 2.11 1.73 2.08 1.70 1.85 1.95 1.66 2.23 1.28 3.45 1.25 3.85 1.25 3.75 1.08 6.90 1.44 2.65 1.09 6.50 1.08 7.00 1.02 11.00
8.10 1.08 6.85 1.11 3.52 1.31 2.88 1.43 2.10 1.83 1.69 2.20 1.48 2.69 1.27 3.84 1.19 4.80 1.09 7.60
15.95 1.02 15.11 1.02 5.94 1.10 5.10 1.14 3.11 1.38 2.49 1.57 1.89 1.98 1.53 2.59 1.38 3.11 1.18 4.56 1.14 5.11 1.06 9.38 1.05 10.24 1.01 16.72 1.01 17.11
7.56 1.11 4.12 1.25 2.40 1.61 2.11 1.78 2.44 1.59 2.07 1.81 1.84 2.04 1.60 2.42 1.48 2.76 1.39 3.11 2.56 1.54 2.13 1.76 1.68 2.25 1.46 2.83 1.34 3.40 1.68 2.26 1.41 3.02 1.59 2.46 1.25 4.10 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 3.30 1.30 2.05 1.72 1.41 2.80 1.17 4.70
4.95 1.20 3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64
4.16 1.22 3.02 1.40 1.83 2.05 1.36 3.20 1.23 4.05 1.07 8.08 1.06 9.38
3.29 1.36 2.72 1.49 2.13 1.76 1.68 2.26 1.80 2.09 1.50 2.70 1.20 4.88
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.55 1.47 1.88 1.86 1.52 2.48
5.15 1.16 2.56 1.51 1.87 1.94 1.52 2.53 1.22 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 5.80
1.50 2.61
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
2.33 1.55
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