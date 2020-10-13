16' Желтая карточкаТальяфико Николас
1:0
24' ГолМорено Марсело
38' Желтая карточкаВальверде Габриэль
1:1
45' ГолМартинес Лаутаро
21
Торрес
Сауль
14
Кастро
Рауль
10
Кардосо
Руди
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Торрес СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кастро РаульПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кардосо РудиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Jorge Orozco
-
-
23 Jimmy Roca
-
-
-
Главный тренер: Сезар Фариас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
Ход матча
24'
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марсело
|1
|0.5
|2.
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампос Джасмани
|1
|0
|2.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|3.
|Jose Carrasco2
|1
|0
|4.
|Leonardo Zabala
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|1
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|3.
|Паредес Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Аргентина
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Боливия Последние 20 матчей: + = -Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия
Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия
Аргентина Последние 20 матчей: + = -Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор
Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Бразилия 2:0 Аргентина Венесуэла 0:2 Аргентина Катар 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Аргентина 0:2 Колумбия Аргентина 5:1 Никарагуа Марокко 0:1 Аргентина Аргентина 1:3 Венесуэла Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика Бразилия 1:0 Аргентина Аргентина 4:0 Ирак
Последние игры между собой
Боливия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Аргентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Колумбия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аргентина
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Боливия
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|6.
|Перу
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Парагвай
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Чили
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Венесуэла
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.07
|6.50
|1.11
|6.50
|1.11
|—
|—
|4.75
|1.18
|2.21
|1.75
|2.35
|1.58
|1.75
|2.15
|1.75
|2.05
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.18
|4.75
|1.14
|5.55
|1.03
|11.50
|10.00
|1.01
|8.80
|1.04
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.98
|2.04
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.30
|3.40
|1.11
|5.40
|1.08
|5.95
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|5.34
|1.16
|2.39
|1.61
|2.02
|1.84
|2.58
|1.52
|2.09
|1.78
|1.81
|2.05
|1.53
|2.57
|1.40
|3.02
|1.32
|3.46
|—
|—
|1.12
|6.92
|—
|—
Прогнозы на матч Боливия 1:1 Аргентина
Исход игры
Боливия
1.9% (3)
Ничья
2.5% (4)
Аргентина
95.7% (154)
Тотал 2.5
Больше
53.16% (84)
Меньше
46.84% (74)
Обе команды забьют
Да
48.73% (77)
Нет
51.27% (81)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
30.4% (49)
0:2 Аргентина
24.2% (39)
0:1 Аргентина
18% (29)
1:3 Аргентина
11.8% (19)
0:3 Аргентина
6.2% (10)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:3 Аргентина
1.9% (3)
1:0 Боливия
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!