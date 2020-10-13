  1. Футбол
  2. Матчи
Боливия
1:1
Первый тайм: 45+'
Аргентина
0'
16' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1:0
24' Гол
Морено Марсело
38' Желтая карточка
Вальверде Габриэль
1:1
45' Гол
Мартинес Лаутаро
45'+1
1
Лампе
Карлос
21
Торрес
Сауль
5
Jose
Carrasco2
2
Вальверде
Габриэль
4
Jesus
Sagredo1
3
Чумасеро
Алехандро
14
Кастро
Рауль
6
Вайар
Диего
10
Кардосо
Руди
19
Сауседо
Карлос
9
Морено
Марсело
1
Армани
Франко
4
Монтьель
Гонсало
2
Мартинес
Лукас
II
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
15
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
20
Паласиос
Эксекиэль
10
Месси
Лионель
22
Мартинес
Лаутаро
11
Окампос
Лукас
Боливия
4-4-2
Аргентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марсело 1 0.5
2. Чумасеро Алехандро 0 0
Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 1 (1) 0.5

Карточки

Боливия
# Игрок      
1. Кампос Джасмани 1 0
2. Сеспедес Борис 1 0
3. Jose Carrasco2 1 0
4. Leonardo Zabala 1 0
Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 1 0
2. Тальяфико Николас 1 0
3. Паредес Леандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боливия 0 0 0 0 0 0
 Аргентина 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Боливия Последние 20 матчей: + = -
Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия
Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия
Аргентина Последние 20 матчей: + = -
Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор
Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Бразилия 2:0 Аргентина Венесуэла 0:2 Аргентина Катар 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Аргентина 0:2 Колумбия Аргентина 5:1 Никарагуа Марокко 0:1 Аргентина Аргентина 1:3 Венесуэла Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика Бразилия 1:0 Аргентина Аргентина 4:0 Ирак

Последние игры между собой

Боливия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Аргентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Боливия 2:0 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 3:0 Боливия Кубок Америки Аргентина 2:0 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 7:0 Боливия Товарищеские матчи
Аргентина 5:0 Боливия Товарищеские матчи Боливия 1:1 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 1:1 Боливия Чемпионат Мира Аргентина 1:1 Боливия Кубок Америки Боливия 6:1 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 3:0 Боливия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Колумбия 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Уругвай 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аргентина 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Боливия 1:0 2 1 0 1 1 - 5 3
6. Перу 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Парагвай 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Эквадор 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Чили 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Венесуэла 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв у нас!
  • 45'
    Всё-таки мастерство и класс говорят сами за себя, не должно быть в штрафной, а тем более - во вратарской - такой неряшливости. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАРТИНЕС!!! Лукас Мартинес получил мяч слева, прошёл до лицевой и прострелил, попав в соперника. Карраско пробовал выбить, но его прессинговал уже Мартинес, от ноги которого мяч рикошетом влетел в воротам. Вот так дела!
  • 44'
    А вот угловые в исполнении Аргентины не дают никакого профита гостям сегодня. 
  • Угловой
    43'
    Тальяфико эффектно низом сделал прострел, надеясь на ответ Месси, которого в последний момент опередил Карраско. 
  • 42'
    Рауль Кастро слева не смог принять мяч после диагонали, Боливия теперь побежит защищаться. 
  • Штанга
    40'
    Месси подал угловой, мяч прилетел на линию вратарской, откуда был выбит обратно на Лео. Последний отдал на Паредеса, который проверил на прочность штангу - рядом с перекладиной! 
  • 39'
    Успокоилась немного игра, в центре поля игроки команд катают мяч в последние минуты.
  • Желтая карточка
    38'
     Вальверде получил жёлтую карточку. 
  • 37'
    Паредес подал угловой ещё хуже чем Месси - абсолютный перелёт при закидушке на дальний угол вратарской. 
  • Угловой
    36'
    Окампос продолжает проявляться активность. Лукас довольно мощно приложился по мячу, но лишь угловой. 
  • 35'
    Пока, если говорить откровенно, Месси заметен лишь при стандартах - он их подаёт, а что касается остального, то ничего необычного и космического. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Кастро получил повреждение при стыке с Окампосом, Лампе будет вводить мяч в игру со стандарта. 
  • 33'
    Чумасеро очень здорово смотрится сегодня впереди, получается у него очень многое - и навесы, и подключения, направленные на разгон атак. 
  • 32'
    Сауседо не стал улучшать позицию, а пробил со средней дистанции. Мяч попал в рекламный щит. 
  • Угловой
    32'
    Угловой заработали игроки Боливии, последовал в итоге навес, который в прыжке купировал Армани. 
  • 31'
    Кстати, как только забила Боливия, то нам показали её болельщиков. На трибуны нельзя, но они на крыше какого-то здания пристально смотрели за игрой. 
  • 30'
    Напомню, что Бразилия разобрала Боливию на косточки - 5:0, но не скажешь, что Боливия - это мальчики для битья, смотрятся очень классно игроки сегодня. 
  • 29'
    Окампос слева долго ждал, чтобы кто-то открылся в штрафной, но своего звёздного часа не дождался. Продолжаем смотреть дальше.
  • 28'
    Всё, возобновилась игра. Армани что-то не поделил с соперников, а рефери просто не дал разгореться страстям. 
  • 27'
    Армани сейчас что-то выяснял с главным арбитром матча на повышенных тонах. После этого судья успокоил голкипера, отобрав у него мяч из рук. 
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МОРЕНО!!!! Чумасеро слева вошёл в штрафную, поднял голову и увидел Морено в центре. Классная передача с подсечкой и точный удар головой Марсело. Это Боливия добилась своего!
  • 25'
     Мартинес подчистил перед своей штрафной, забрав бесхозный мяч. И у Аргентины в очередной раз ничего не получилось впереди. 
  • Офсайд
    24'
    Только показала что-то впереди Аргентина, как тут же опасным выпадом отметилась Боливия. Морено оказался один на углу вратарской, откуда пробил головой. Не попал в створ, а потом уже и свисток - офсайд. 
  • 23'
    Торрес на правом фланге продвинулся вперёд, попытался сделал передачу в штрафную, но его вовремя накрыли. 
  • 22'
    Паредес теперь уже не стал входить в штрафную, а пробил издали по воротам. Всё, что мы услышали - сильный звук попадания в рекламный щит. 
  • 21'
    Мяч после подачи игрока "Барселоны" полетел на дальний гол вратарской, где не было никого из партнёров. 
  • Угловой
    20'
    Месси будет подавать угловой слева. 
  • Желтая карточка
    15'
     Тальяфико ничего не оставалось делать, как в центре поля срывать быструю контратаку. Первая жёлтая карточка у нас. 
  • 13'
    Ничего не дал этот стандарт, как и аргентинцы после того, как отбились, не смогли перейти в атаку.
  • Угловой
    12'
    Хозяева поля заработали право на угловой.
  • 11'
    Марсело Мартинс после паса Кастро пробил из-за пределов штрафной по воротам, мимо. Аргентине, впрочем, пора задуматься, уж больно много дают бить защитники. 
  • 9'
    Паласиос устроил забег по флангу, сумев заработать лишь аут. Тоже неплохо, учитывая, что Боливия смотрится лучше пока.
  • 8'
    Марсело Мартинс сейчас был в неплохом месте, чтобы пробить, хоть и с острого угла. Удар головой не был не оказался очень опасным, но зато динамически интересно было всё.
  • 7'
    Месси в центре предложил себя, передачу с левого края до него не успели толком сделать. Защитник Боливии умело разобрался в ситуации. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Торрес подыграл себе рукой, после чего арбитр немедленно дал свисток. Нарушение правил. 
  • 4'
    Окампос и Месси двигались вперёд параллельными курсами, но Луказ замешкался и не успел отдать передачу в ноги партнёру.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую трансляцию матча между сборными Боливии и Аргентины. 
Прогнозы 161
Боливия 1.9% (3)
X 2.5% (4)
Аргентина 95.7% (154)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Аргентина
6.95
4.50
3.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.18 3.30 3.45
5.60 4.50 1.62
4.35 3.75 1.80
2.15 3.27 3.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.07 6.50 1.11 6.50 1.11 4.75 1.18 2.21 1.75 2.35 1.58 1.75 2.15 1.75 2.05 1.44 2.75 1.18 4.75 1.14 5.55 1.03 11.50
10.00 1.01 8.80 1.04 3.40 1.28 2.65 1.47 1.98 2.04 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.40 1.08 5.95 1.00 11.25
5.34 1.16 2.39 1.61 2.02 1.84 2.58 1.52 2.09 1.78 1.81 2.05 1.53 2.57 1.40 3.02 1.32 3.46 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.40 2.90 1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00
3.12 1.36 2.09 1.74 1.43 2.83 1.14 5.80 1.09 7.10
1.95 1.92 1.60 2.39 1.26 3.93 1.56 2.48 1.22 4.37 1.11 6.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 3.05 1.37 1.80 2.00 1.27 3.60 1.23 4.05
3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Боливия 1:1 Аргентина онлайн

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Прогнозы на матч Боливия 1:1 Аргентина

Исход игры
Боливия
1.9% (3)
Ничья
2.5% (4)
Аргентина
95.7% (154)
Тотал 2.5
Больше
53.16% (84)
Меньше
46.84% (74)
Обе команды забьют
Да
48.73% (77)
Нет
51.27% (81)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
30.4% (49)
0:2 Аргентина
24.2% (39)
0:1 Аргентина
18% (29)
1:3 Аргентина
11.8% (19)
0:3 Аргентина
6.2% (10)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:3 Аргентина
1.9% (3)
1:0 Боливия
1.2% (2)
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