Тальяфико эффектно низом сделал прострел, надеясь на ответ Месси, которого в последний момент опередил Карраско.

А вот угловые в исполнении Аргентины не дают никакого профита гостям сегодня.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАРТИНЕС!!! Лукас Мартинес получил мяч слева, прошёл до лицевой и прострелил, попав в соперника. Карраско пробовал выбить, но его прессинговал уже Мартинес, от ноги которого мяч рикошетом влетел в воротам. Вот так дела!

Всё-таки мастерство и класс говорят сами за себя, не должно быть в штрафной, а тем более - во вратарской - такой неряшливости.

42' Рауль Кастро слева не смог принять мяч после диагонали, Боливия теперь побежит защищаться.

40' Месси подал угловой, мяч прилетел на линию вратарской, откуда был выбит обратно на Лео. Последний отдал на Паредеса, который проверил на прочность штангу - рядом с перекладиной!

39' Успокоилась немного игра, в центре поля игроки команд катают мяч в последние минуты.

38' Вальверде получил жёлтую карточку.

37' Паредес подал угловой ещё хуже чем Месси - абсолютный перелёт при закидушке на дальний угол вратарской.

36' Окампос продолжает проявляться активность. Лукас довольно мощно приложился по мячу, но лишь угловой.

35' Пока, если говорить откровенно, Месси заметен лишь при стандартах - он их подаёт, а что касается остального, то ничего необычного и космического.

34' Кастро получил повреждение при стыке с Окампосом, Лампе будет вводить мяч в игру со стандарта.

33' Чумасеро очень здорово смотрится сегодня впереди, получается у него очень многое - и навесы, и подключения, направленные на разгон атак.

32' Сауседо не стал улучшать позицию, а пробил со средней дистанции. Мяч попал в рекламный щит.

32' Угловой заработали игроки Боливии, последовал в итоге навес, который в прыжке купировал Армани.

31' Кстати, как только забила Боливия, то нам показали её болельщиков. На трибуны нельзя, но они на крыше какого-то здания пристально смотрели за игрой.

30' Напомню, что Бразилия разобрала Боливию на косточки - 5:0, но не скажешь, что Боливия - это мальчики для битья, смотрятся очень классно игроки сегодня.

29' Окампос слева долго ждал, чтобы кто-то открылся в штрафной, но своего звёздного часа не дождался. Продолжаем смотреть дальше.

28' Всё, возобновилась игра. Армани что-то не поделил с соперников, а рефери просто не дал разгореться страстям.

27' Армани сейчас что-то выяснял с главным арбитром матча на повышенных тонах. После этого судья успокоил голкипера, отобрав у него мяч из рук.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МОРЕНО!!!! Чумасеро слева вошёл в штрафную, поднял голову и увидел Морено в центре. Классная передача с подсечкой и точный удар головой Марсело. Это Боливия добилась своего!

25' Мартинес подчистил перед своей штрафной, забрав бесхозный мяч. И у Аргентины в очередной раз ничего не получилось впереди.

24' Только показала что-то впереди Аргентина, как тут же опасным выпадом отметилась Боливия. Морено оказался один на углу вратарской, откуда пробил головой. Не попал в створ, а потом уже и свисток - офсайд.

23' Торрес на правом фланге продвинулся вперёд, попытался сделал передачу в штрафную, но его вовремя накрыли.

22' Паредес теперь уже не стал входить в штрафную, а пробил издали по воротам. Всё, что мы услышали - сильный звук попадания в рекламный щит.

21' Мяч после подачи игрока "Барселоны" полетел на дальний гол вратарской, где не было никого из партнёров.

20' Месси будет подавать угловой слева.

15' Тальяфико ничего не оставалось делать, как в центре поля срывать быструю контратаку. Первая жёлтая карточка у нас.

13' Ничего не дал этот стандарт, как и аргентинцы после того, как отбились, не смогли перейти в атаку.

12' Хозяева поля заработали право на угловой.

11' Марсело Мартинс после паса Кастро пробил из-за пределов штрафной по воротам, мимо. Аргентине, впрочем, пора задуматься, уж больно много дают бить защитники.

9' Паласиос устроил забег по флангу, сумев заработать лишь аут. Тоже неплохо, учитывая, что Боливия смотрится лучше пока.

8' Марсело Мартинс сейчас был в неплохом месте, чтобы пробить, хоть и с острого угла. Удар головой не был не оказался очень опасным, но зато динамически интересно было всё.

7' Месси в центре предложил себя, передачу с левого края до него не успели толком сделать. Защитник Боливии умело разобрался в ситуации.

5' Торрес подыграл себе рукой, после чего арбитр немедленно дал свисток. Нарушение правил.

4' Окампос и Месси двигались вперёд параллельными курсами, но Луказ замешкался и не успел отдать передачу в ноги партнёру.